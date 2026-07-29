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SalesZine ニュース

リゾートワークス、「PartnerSuccess パスポート」を活用し販路拡大を推進

　パートナーサクセスは、リゾートワークスが「PartnerSuccess パスポート」を活用し、福利厚生サービス「Resort Worx」の代理店・紹介パートナー募集を開始したことを発表した。

　導入の背景には、人材採用や定着、エンゲージメント向上に向けて福利厚生の重要性が高まる一方、リゾートワークスにおいて継続的なパートナー接点の創出と社内オペレーションの効率化が課題となっていた状況がある。また、従来個別に対応していた紹介制度の運営を改善し、さらに販路拡大を推進する狙いがある。

　今回の取り組みでリゾートワークスは、パートナーの募集、提携、案件管理、報酬管理までを「PartnerSuccess パスポート」上で一元管理する。具体的には、募集ページや営業資料の共有の他、商談・契約手続きも含めた円滑なサポート体制を構築する。これにより、パートナーが提案活動を始めやすい環境を整え、企業の採用力向上や従業員満足度の向上につながる選択肢の提供を図る。

　基盤となる「PartnerSuccess パスポート」は、紹介パートナープログラムの立ち上げから運用定着までを一元支援するプラットフォームであり、企業のパートナー事業の継続的な成長をサポートする。

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2026/07/29 16:15 https://markezine.jp/news/detail/77285

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