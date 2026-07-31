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花王×東急不動産、原宿で“令和の街ブラ”を提案　「すみっコぐらしを探して集める」サンプリング施策も

　花王と東急不動産は、2026年7月30日（木）から8月5日（水）まで、東急プラザ表参道「オモカド」を中心に「STAY in the SHADEプロジェクト」を実施する。

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　適度に日かげで休憩をとりながら街歩きを楽しむ“令和の街ブラ”を提案し、酷暑下でも安心して外出できる環境づくりを目指す取り組みで、原宿表参道欅会が後援、サンエックスが協力する。

　会期中、オモカド6階屋上「おもはらの森」では、「リラックマ」や「すみっコぐらし」「たれぱんだ」などのサンエックスの人気キャラクターがモチーフのパラソルとデッキチェアを設置した、休憩スペース「日かげの森」を展開する。

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休憩スペース「日かげの森」

　同スペースでは、8月1日・2日の2日間（11:00〜19:00　数量に限りあり）に、冷却シート「ビオレ 冷タオル」と日やけ止め「ビオレ UV アクアリッチ ライトアップエッセンス」の試供品サンプリングも行う。

画像を説明するテキストなくても可

　館内では、各所に隠れた「すみっコぐらし」を探すフォトラリー企画「すみっこさがし」を開催。5ヵ所以上のスポットで写真を撮影し、「日かげの森」のスタッフに提示すると、冷却シート「ビオレ 冷タオル」を首元に留められるオリジナルクリップがもらえる。

　さらに商店街・表参道欅会を中心に、原宿・神宮前エリアの約10店舗も「STAY in the SHADE」のポスターを掲出し、店内を日かげスポットとして開放する。

　花王のビオレブランドでは、こうした体験とブランドの結びつきを重視。「暑い日に外出する」という生活シーンの中でブランドを想起してもらえるような狙いがあり、生活者視点での貢献を企画段階から意識したという。

花王、3領域で酷暑の社会課題解決に取り組む

　花王は酷暑を社会課題と捉え、「Workplace（働くゲンバ）」「Education（未来世代）」「Community（街・地域社会）」の3領域で対策を展開している。Workplaceでは、「ビオレ 冷タオル」を中心とした「ビオレの冷サポート」を企業向けに提供しており、導入企業は2026年7月末時点で800社を突破した。

　Educationでは、子どもへの暑熱・紫外線啓発プログラム「太陽の教室」「ひやしまスクール」を学校・自治体と連携して展開しており、7月27日からは香港でも「太陽の教室」を開始している。

　Communityでは、2024年に始動した「ヒヤカド」プロジェクトを軸に、地方の祭りへの冷タオル提供や観光地での多言語対応の暑熱対策支援などを行っており、今回の「STAY in the SHADE」はこの領域の取り組みの一つに位置づけられる。

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