連載記事

MarkeZineニュース

花王、新サブスクリプションサービス「THE ANSWER PROGRAM」を発表

　花王は2026年1月14日、ヘアケア事業における新たなサービス「THE ANSWER PROGRAM」を発表した。同サービスは2026年3月2日から開始し、頭皮と髪を科学的に解析した上で、一人ひとりに合わせたヘアケアプランを提案するサブスクリプション型のパーソナライズサービスである。

画像を説明するテキストなくても可

　同サービスは、花王が長年蓄積してきたヘアケア研究と独自の皮脂RNA研究に基づく「肌遺伝子モード」などの技術を活用。LINE専用アプリを使い、顔や頭皮の画像撮影とセルフチェックによって、肌遺伝子モード、頭皮の肌質、髪の構造、髪の質感の4つの視点から16タイプのヘアタイプを判定する。判定に基づき最適なケアプランを個々に提案し、専用アイテムを定期的に届ける仕組みとなっている。

　プログラムは、頭皮と髪を解析するステップと結果に沿った商品提供、さらに継続的な変化のチェックを組み合わせて展開。シャンプーやトリートメントなど全8品はいずれも当サービスのために開発された独自処方で、対象プランは2品・3品・4品の3種類（5,940円、7,920円、9,900円・いずれも税込）がMy Kao Mallで販売される。

　これにより、生活者は自分の頭皮や髪の変化を定期的に把握しながら科学的根拠に基づくケアを継続できる。花王は売り切り型の商品提供からサービスを通じた関係構築、そして顧客との共創による価値創出に取り組む姿勢を明らかにした。

【関連記事】
企業情報サイトランキング2025、花王が2年連続1位に／2位資生堂、3位ライオン【トライベック調査】
花王「めぐりズム」20年ぶりリブランディング、2030年海外比率35%目指しグローバル展開を加速
花王の新ブランド「MEMEME」、ドン・キホーテと連携しリテールメディア活用のプロモーション実施
総合大賞は花王「THE ANSWER」@cosmeベストコスメアワード2025上半期新作ベストコスメ
花王、商品バーコードでポイントが貯まるアプリ「Kaoコレモ！」β版提供　認知とロイヤリティ向上を図る

MarkeZineニュース連載記事一覧



この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/01/15 10:00 https://markezine.jp/article/detail/43222

