花王の新ブランド「MEMEME」、ドン・キホーテと連携しリテールメディア活用のプロモーション実施

花王は、新ヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」の発売にあたり、ドン・キホーテを展開するPPIHグループと連携し、リテールメディアを活用した統合型プロモーションを展開すると発表した。一部店舗での先行販売、ポップアップイベント、大型屋外広告などでブランドの世界観を多面的に発信する。

従来の店頭陳列や、アプリ・SNS施策に加え、先行発売を兼ねた限定ポップアップストア、大型屋外広告の全国展開、さらにはドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」とのコラボレーションを通じて、「MEMEME」のブランド世界観を多面的に発信する。

中目黒本店で期間限定ポップアップストア

ドン・キホーテ中目黒本店では、先行発売を兼ねて限定ポップアップストアを展開する。店内でのPOP・広告ジャックやイベントスペースでの商品展開など、「MEMEME」の世界観に触れられる店内空間を演出する。実施期間は2025年7月29日から8月31日まで。

同時に、全国のドン・キホーテ主要店舗でも、屋外広告や、外部メディアと連携した「ドンキ激推し」広告を掲出する。実施店舗はMEGAドン・キホーテ札幌狸小路本店、ドン・キホーテ仙台駅西口本店、ドン・キホーテ福岡天神本店、MEGAドン・キホーテ渋谷本店で、実施期間は7月29日から8月31日まで。

本プロモーションの目玉として、ブランドとの親和性の高いドン・キホーテのオリジナルブランド「情熱価格」の新商品「美髪タオル」への「MEMEME」の広告掲載を実施する。

これは「情熱価格」との初の取り組みで、全国のドン・キホーテ338店舗で展開される。ヘアケアに着目した新商品「美髪タオル」の巻き帯に「MEMEME」の広告を掲出する。

