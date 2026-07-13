広告で「遊ぶ」新たなブランド体験の設計。米国ゲーム会社の新事業から考えるマーケティングの未来

テレビCMでもない。SNS広告でもない。インフルエンサーマーケティングでもない。次に広告費が流れ込む場所として、「ゲーム」が急速に存在感を高めている。その流れを象徴する出来事が、2026年6月に米国のゲーム会社、Electronic Artsが発表した新たな広告事業「EA Advertising」である。一見すると「ゲーム内広告」の話に聞こえる。しかし、今回の事例の本質は、広告の配信先が一つ増えたことではない。ブランドがゲーム体験そのものに組み込まれ、プレーヤーとの接点を設計する新しいメディアが誕生したという点にある。本稿では同社の発表を起点に、広告の未来と、日本企業にとっての可能性を考察する。

米国ゲーム会社が広告事業を本格化

Electronic Arts（以下、EA）は、『EA SPORTS FC』『Madden NFL』『The Sims』『Battlefield』『Apex Legends』など、世界的な人気タイトルを抱える米国のゲーム会社である。

同社によれば、2026年度にはコンソール、PC、モバイルを合わせて毎月1億2,000万人以上のプレーヤーがEAのゲームやサービスを利用している。この巨大な接触機会を背景に、新たな事業として立ち上げられたのがEA Advertisingだ。

EAのChief Experiences OfficerであるDavid Tinson氏は次のように述べている。

「プレーヤーは毎日EAのゲームやライブ体験の中で遊び、観戦し、創造し、人とつながっている。ブランドは、その体験に価値を加える形で参加できる」

ここで重要なのは、EAが繰り返し掲げる「Enhance, not disrupt（ゲーム体験を邪魔するのではなく、より良くする）」という思想である。つまり広告を「見せる」のではなく、ゲームの世界観に「自然に溶け込ませる」のである。

表示される存在から「参加する」存在へ

ゲーム内広告そのものは珍しいものではない。スポーツゲームのスタジアム看板、自動車メーカーのロゴ、飲料メーカーとのタイアップなどは20年以上前から存在していた。

しかし、それらは基本的に静的な広告であり、一度ゲームを発売すると変更できなかった。EA Advertisingはここが決定的に異なる。広告はリアルタイムで差し替えられ、地域やキャンペーンごとに最適化されるのだ。

たとえばサッカーゲーム『EA SPORTS FC』では、Visaがスタジアムやユニフォームスポンサーとして登場する。Red Bullはブランドチャレンジや限定ユニフォームを展開する。

Mountain Dewは『College Football』内に「DEW University」という独自スタジアムやマスコット、報酬システムまで備えたブランド体験を構築した。さらに、XfinityやPeacockは中継番組のような演出と組み合わせた広告を展開している。

ブランドはゲームの中に「表示」される存在ではなく、「参加」する存在へ変わったのである。