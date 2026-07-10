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「AUTOBOOST」、「Salesforce連携機能」を強化　人物・企業・組織図データを双方向連携

　XAION DATAが運営するセールスAIエージェントプラットフォーム「AUTOBOOST」は、人物や企業、組織図の情報を「Salesforce」と双方向に連携し、営業活動を一気通貫で完結できる「Salesforce連携機能」を強化した。背景には、ABMやデータドリブンな営業の浸透にともない顧客データの質と活用度が重視される一方、「Salesforce」内の情報不足により優先順位付けやキーパーソンへのアプローチが困難であるという課題がある。また、電話やメールへの偏りによる接続率の低下や、重複アプローチのリスクといった運用面の悩みも存在していた。

　今回、同機能の強化により、「AUTOBOOST」から「Salesforce」へ企業属性26項目や部署直通番号、組織図、役職、SNSアカウントなどを自動付与し、既存データを自動補完する。また、「Salesforce」の商談ステータスを「AUTOBOOST」へ連携することで、重複アプローチを防ぐNGリストや、失注・休眠顧客の掘り起こしリストを自動生成できる。

　さらに、「Salesforce」上から離れることなく人物検索を行い、SNSのDM経由で決裁者へ直接アプローチすることが可能となった。「AUTOBOOST」は550万件の法人データベースや1,000万件以上の人物データを組み合わせており、今回の連携強化を通じて営業業務の効率化と成果の底上げを図る。

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