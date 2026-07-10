×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録
  • 新規会員登録

MarkeZine

CommerceZine

ニュース

記事

特集

イベント

新着記事一覧を見る

連載記事一覧を見る

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

SalesZine ニュース

サークレイスとゼンフォース、Salesforce領域で包括的提携を開始

　サークレイスとゼンフォースは、Salesforce領域における協業を開始した。同協業は、サークレイスが持つ600社超の大企業向け導入実績と、ゼンフォースが持つ200社超の中小企業向け支援実績を融合し、シームレスな支援体制の構築を目指すものだ。両社の強みを組み合わせることで支援品質の向上と企業のDX推進を図る他、AIエージェントのソリューション提供を行う。

　両社は既に7件の共同プロジェクトを進行させており、現在は知見の共有や生産性の向上に取り組んでいる。今後は営業共同プログラムを新設し、商談創出から成約、受注後の定着までを一貫して支援するとともに、業種特化型テンプレートの共同開発を進める。人材面では、双方のプロジェクトマネージャーやシステムエンジニアを相互にクロスアサインし、品質と効率の向上を図る。

　さらに、立ち上げ済みの共同タスクフォースを通じて、問い合わせ対応や提案業務を効率化するAIソリューションを展開する。長期的なビジョンとしてはアジアを中心とした海外市場での共同事業を視野に入れており、共同プロジェクトで得た知見を横展開しながら、中小企業から大企業まで一気通貫での成果創出を目指す。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
SalesZine ニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

SalesZine編集部（セールスジンヘンシュウブ）

SalesZine編集部です。　https://saleszine.jp/

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/10 16:00 https://markezine.jp/news/detail/77152

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    パートナービジネスに100％振り切るBox Japan。300社以上と事業を成長させた独自戦略に迫る
  2. 2
    生成AIの自社想起率100％を実現　HubSpot×AI活用支援で国内1位、ナウビレッジの戦略
  3. 3
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  4. 4
    ［最終回］AIが営業を「70点化」する時代、200点の営業が顧客と実践する3つのこと
  5. 5
    パートナービジネスにバイブルはない──「Bill One」佐道氏に聞く戦略の描き方と「共創の力学」
  6. 6
    営業は「スタンスが9割」。160名の組織を牽引するニーリー小川氏の営業論
  7. 7
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー
  8. 8
    AIを「事業成果」に直結させる。ビズリーチ・山内氏が仕掛けた、現場を自走させる3つのステップ
  9. 9
    AIでつくった提案書が与える“ノイズ”　営業はどう向き合うか｜2026年の買い手と売り手を問う・前編
  10. 10
    エンプラ開拓を変える横断合意×現場実行力。アカウントマネージャー・BDR・イネーブルメント視点で語る
  1. 1
    リソース減を乗り越えNRR107％を実現。3つの柱で収益貢献を目指す、TOPPANデジタルのCS改革
  2. 2
    AI時代の新職種「FDE」とは？求められるのは技術力よりも顧客業務の圧倒的な解像度
  3. 3
    “なぜ”を聞かずに本音を引き出す　ファクトファインディングで変わるAI時代の営業
  4. 4
    「ハーネス」を握る者がAI時代を制する──米国最前線レポート【福田康隆氏×石野真吾氏】
  5. 5
    生成AIの自社想起率100％を実現　HubSpot×AI活用支援で国内1位、ナウビレッジの戦略
  6. 6
    パートナービジネスの本質は「人を動かす」こと。取引が伸びる担当者の共通行動を才流の調査から紐解く
  7. 7
    パートナービジネスに100％振り切るBox Japan。300社以上と事業を成長させた独自戦略に迫る
  8. 8
    「外部の物差し」で自社の営業改革を加速させる──アステラス製薬が挑んだMRの行動変容
  9. 9
    営業と会いたくなる瞬間をどう設計するか。博報堂マーケティングシステムズが描く「買い手起点」の価値創造
  10. 10
    大手SIerがなぜパートナービジネスを？日鉄ソリューションズ×ネオキャリアが生むシナジー