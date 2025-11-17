×
MarkeZineニュース

サイバーエージェント、新社長に山内隆裕氏が就任へ　藤田晋氏は同社会長に

　サイバーエージェントは、2025年11月14日に開催した取締役会において、代表取締役会長および代表取締役社長の役員人事についての決議を発表した。今回の決定は、持続的な企業価値向上と経営体制強化を目的としたものである。

　これにより、現 専務執行役員の山内隆裕（やまうち・たかひろ）氏が新たに代表取締役社長に就任することが内定した。また、創業者で現 代表取締役社長の藤田晋（ふじた・すすむ）氏は、代表取締役会長となる。

左：藤田晋氏、右：山内隆裕氏
左：藤田晋氏、右：山内隆裕氏

　藤田氏は1998年のサイバーエージェント設立以来、同社の成長を牽引してきた経営者で、AbemaTVやプロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」を運営するゼルビアといった関連企業の代表取締役も務める。

　山内氏は、2006年にサイバーエージェントへ入社。2009年からCyberZ 代表取締役（現任）、2020年からサイバーエージェントの専務執行役員（現任）、2023年にはAbemaTV 取締役COO（現任）となる他、2024年からアニメ＆事業本部 本部長（現任）も務める。

　両名の就任予定日は2025年12月12日で、同日に開催が予定される第28回定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定する予定だ。

【関連記事】
サイバーエージェント、「日本一のAI動画を追求するセンター」を新設　制作費・納期を大幅削減
サイバーエージェント、メーカー向けマーケティングツール「AI POS for Brand」を提供
サイバーエージェント、AI広告テキスト生成「極予測TD」がMicrosoftの検索連動型広告に対応
サイバーエージェント、AIが広告効果を可視化し、簡易分析を実施する「シーエーアシスタント」　提供
サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始　インバウンドマーケティング支援を強化

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

MarkeZine（マーケジン）
2025/11/17 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50165

