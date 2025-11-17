サイバーエージェント、新社長に山内隆裕氏が就任へ　藤田晋氏は同社会長に

サイバーエージェントは、2025年11月14日に開催した取締役会において、代表取締役会長および代表取締役社長の役員人事についての決議を発表した。今回の決定は、持続的な企業価値向上と経営体制強化を目的としたものである。

これにより、現 専務執行役員の山内隆裕（やまうち・たかひろ）氏が新たに代表取締役社長に就任することが内定した。また、創業者で現 代表取締役社長の藤田晋（ふじた・すすむ）氏は、代表取締役会長となる。

左：藤田晋氏、右：山内隆裕氏

藤田氏は1998年のサイバーエージェント設立以来、同社の成長を牽引してきた経営者で、AbemaTVやプロサッカークラブ「FC町田ゼルビア」を運営するゼルビアといった関連企業の代表取締役も務める。

山内氏は、2006年にサイバーエージェントへ入社。2009年からCyberZ 代表取締役（現任）、2020年からサイバーエージェントの専務執行役員（現任）、2023年にはAbemaTV 取締役COO（現任）となる他、2024年からアニメ＆事業本部 本部長（現任）も務める。

両名の就任予定日は2025年12月12日で、同日に開催が予定される第28回定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定する予定だ。

