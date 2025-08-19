×
MarkeZineニュース

サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始　インバウンドマーケティング支援を強化

　サイバーエージェントは2025年8月18日、韓国拠点のグローバルマーケティングエージェンシーCreatipと協業し、同社を通じて韓国の広告媒体の取り扱いを開始した。これにより、韓国向けのインバウンドマーケティング支援を強化する。

　近年、日韓間の人の往来が拡大しており、韓国からの訪日観光客は2024年12月末時点で約87万人に達し、単月過去最高を記録した（※出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2024年12月および年間推計値）」）。

　この増加にともない、企業や自治体によるインバウンドマーケティングの需要が高まっている。

　サイバーエージェントのインバウンド事業本部は、広告の商品開発からマーケティング戦略の立案・実行までを一気通貫で提供している。

　今回の協業により、韓国で15年以上の実績を持つCreatipの現地ネットワークを活用し、韓国の主要オンライン広告媒体やSNSを通じた広告展開が可能となる。ターゲットは、韓国からの訪日観光客や、インバウンド施策に課題を持つ日本企業・自治体を想定している。

AnyTag、RED（小紅書）インフルエンサーに対応　中国マーケティングとインバウンド施策を支援
クロスロケーションズ、訪日外国人の人流データ分析システム「インバウンドアナリティクス+」を提供
マイクロアドベンチャーズ、AirXと資本業務提携を締結　インバウンドマーケティングサービスを開始
サイバーエージェント、インバウンドマーケティングの研究や支援を行う専門組織を設立
ラバブルマーケティンググループ、インバウンドプロモーション事業の新会社「インバウンド・バズ」を設立

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/19

