サイバーエージェント、韓国の広告媒体の取り扱いを開始　インバウンドマーケティング支援を強化

サイバーエージェントは2025年8月18日、韓国拠点のグローバルマーケティングエージェンシーCreatipと協業し、同社を通じて韓国の広告媒体の取り扱いを開始した。これにより、韓国向けのインバウンドマーケティング支援を強化する。

近年、日韓間の人の往来が拡大しており、韓国からの訪日観光客は2024年12月末時点で約87万人に達し、単月過去最高を記録した（※出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数（2024年12月および年間推計値）」）。

この増加にともない、企業や自治体によるインバウンドマーケティングの需要が高まっている。

サイバーエージェントのインバウンド事業本部は、広告の商品開発からマーケティング戦略の立案・実行までを一気通貫で提供している。

今回の協業により、韓国で15年以上の実績を持つCreatipの現地ネットワークを活用し、韓国の主要オンライン広告媒体やSNSを通じた広告展開が可能となる。ターゲットは、韓国からの訪日観光客や、インバウンド施策に課題を持つ日本企業・自治体を想定している。

