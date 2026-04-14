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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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エージェンティック・コマース到来で、ブランドが備えるべきこととは？【オンライン開催】

　こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」を開催します。

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を学べる多数のセッションをご用意しています。注目のセッションの1つが、デジタルとリアルの両軸でブランド変革を牽引してきた奥谷孝司氏（顧客時間／オイシックス・ラ・大地／Super Normal）による登壇です。

【注目セッション】エージェンティック・コマース到来で、ブランドが備えるべきこととは？

　AIエージェントが顧客に代わって最適な商品を選び、決済まで完了させる「エージェンティック・コマース」が現実味を帯びる中、消費者が「検索も比較もしない未来」が近づいています。

　ブランドが選ばれ続けるための「替えのきかない価値（ブランド・レリバンス）」とは何か。激変する購買構造を見据え、次世代の指名買いを勝ち取るためのヒントを、奥谷氏が解き明かします。

本セッションの詳細は、セッション詳細ページをチェック！

　2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料・事前予約制

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/04/14 07:00 https://markezine.jp/news/detail/50655

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