×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
SNS起点で生まれるマーケティングトレンド

Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も

　「整える」から「守って持たせる」へ──。SNSデータから見えてきたのは、美容に対する生活者の意識のシフトでした。スパイスボックスのSocial Insight Lab.がX投稿を徹底分析し、「似合わせ盛り」や「防御美容」といった直近のトレンドを紐解きながら、2026年春の美容需要を予測したレポートをお届けします。

Xの投稿から、2026年春の美容トレンドを読み解き

　こんにちは。スパイスボックス Social Insight Lab.アナリストの奥村咲香です。Social Insight Lab.では、SNSの投稿データやプロファイリング情報を抽出して生活者のインサイトや動向の分析を行っています。

　本稿では、X上の美容に関する投稿データ（2025年12月～2026年2月）を分析。直近の美容トレンドサマリーをまとめるとともに、マーケティングのヒントとなる「2026年春の美容需要」を予測します。

　まず、この冬（2025-2026年）のトレンドを一言でまとめると、「整える」から「守って持たせる」へのシフトです。素材を整えるのはもはや前提。その上で、仕上がりを崩さず、自分に最も似合う形でいかに維持するかに生活者の関心は移っています。

2025-2026年冬の美容トレンドキーワード
500件以上のエンゲージメントを獲得した美容関連のX投稿に含まれていたキーワードを抽出し、昨年同期間より出現率が増加していたものをリストアップしました。
（クリックすると拡大します）

【コスメ】パーツ盛りではなく、細部のテクニックと印象で“似合わせ盛り”

　コスメでは、「顔」「チーク」「盛れる」「イエベ」「ブルベ」「似合う」「真似」「垢抜ける」「下地」といったワードが増加しました。ここから見えてくるのは、流行色をただ取り入れるのではなく、自分の顔立ちやパーソナルカラー、なりたい印象に合わせて、色選びや塗り方、重ね方を調整する「似合わせ設計」が広がっていることです。

　また、直近のトレンドとして挙げられるのが、チークを主役にしつつ、アイシャドウは薄く仕上げ、顔全体のバランスを整えるメイクや、低彩度・ミュートカラーを土台にした“やりすぎない盛れ”です。加えて、下地やレイヤー設計への関心も昨年に続き高く、ベースメイクの密着感や持ちまで含めて、ベースで印象を整える発想が見受けられます。

　実際にXでは、コスメ単体の紹介よりも、動画の切り抜きやBefore／After画像を用いて仕上がりの変化をわかりやすく示す、メイクテクニック系の投稿が話題を集めやすくなっています。これは、「似合わせ」には個々の顔立ちに合わせた細やかなテクニックが求められるため、単なるアイテム紹介ではなく、プロセスや仕上がりの変化が具体的にわかる「実用的なHow-to」への需要がこれまで以上に高まっているためだと考えられます。

次のページ
【スキンケア】土台ケア反映の高まりと日本ブランドへの信頼回帰

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
SNS起点で生まれるマーケティングトレンド連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

奥村 咲香（オクムラ サキカ）

スパイスボックス　Social Insight Lab.アナリスト
　プロデューサーを経て、スパイスボックス独自のSNSデータを活用した、SNSアカウント運用・オフライン統合施策・新規事業立案などを目的としたプロジェクトにおけるデータ活用・戦略立案に参画。現在はナショナルクライアントを中心に、各SNSプラットフォームを...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/06 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50614

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「デマンドセンター」なきマーケ組織に意味はない。庭山氏に聞く、日本のBtoBが「片肺飛行」になる理由
  2. 2
    パナソニック コネクト・コクヨが実践するBtoBマーケティングの顧客理解、顧客の「先」を見る技術
  3. 3
    花王のV字回復を支えた「組織変革」。戦略を絵に描いた餅にしない「共感と自走」のスクラムチーム体制とは
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    人より本音が出る？ リピート意向81.7％、工数97％削減を両立する「AIインタビュー」の真価
  6. 6
    データをどう読み解けば「消費者の本音」に辿り着けるのか？事例から紐解くAI時代のデータ活用戦略
  7. 7
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  8. 8
    「現場の真ん中で企み、時代に先駆け、仕掛けていきましょう」電通入社式、松本新社長からのメッセージ
  9. 9
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  10. 10
    ピジョンが実践する“商品別に深める”顧客理解　行動データ分析で掴んだリアルなカスタマージャーニー
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  8. 8
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  9. 9
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  10. 10
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ