BICP、市場機会を効率的に探索する戦略設計の新サービス「7BOX with DecomAI」を開始

ベストインクラスプロデューサーズ（以下、BICP）は、インサイトリサーチによるアイデア開発支援を手がけるデコムとの共同開発によって、n=1の定性ビッグデータから独自価値を量産し、市場機会を効率的に探索する戦略設計の新サービス「7BOX with DecomAI」の提供を開始した。

マクロ環境の変化によって生活者の行動、価値観が多様化する中で、従来の成功法則や製品カテゴリー内での競合比較から導かれた戦略では、生活者に選ばれ続けることが難しくなっている。マーケターがインサイトの重要性を理解しつつも、その発見は分析者のスキルに依存し、不確実な事業環境の中で再現性やスピードが課題となっている。

BICPでは、生活者を動かす未充足の不満や欲求をインサイトと定義。これを満たす価値を多角的な視点で導き出す独自のフレームワーク「7BOX」を提供してきた。

「7BOX with DecomAI」は、BICPの独自フレームワークと、デコムが持つ定性ビッグデータおよびAI分析基盤「DecomAI」が提供する生活者のエピソード（n=1の定性ビッグデータ）を組み合わせたものである。

同サービスにより、従来の市場調査では捕捉できなかったカテゴリー外のインサイト発見や、生活者の価値観を網羅的に捉えることが可能となる。また、AIの活用により定性分析のスピードを向上させ、単一のアイデアに限定されない複数の戦略オプションを構築・評価する。

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