男性向け商材のUGC施策はなぜ難しい？ シック・ジャパンに学ぶ、“量”より“信頼”の戦略設計

男性向け商材でのUGC施策は、女性向け商材と比較して難易度が高いと言われている。インフルエンサーの母数が少なく、自発的な発話が生まれにくい男性層に向けて、企業はどのようにコミュニケーションをとるべきか――シック・ジャパンは、UGC戦略のパートナーであるウィングリットとともにその難題に挑んでいる。本稿ではシック・ジャパン マーケティング本部の大川春菜氏と、ウィングリットの成富洋氏に取材。新ブランド「プロジスタ」の成功例をもとに、男性向け商材のUGC戦略で押さえるべき勘所を探っていく。

シック・ジャパンが開拓する、シェービング×スキンケアの新市場

MarkeZine：はじめに、シック・ジャパンの「progista（プロジスタ）」について教えてください。

大川：プロジスタは、シェービング前後の肌ケアまでを提案するトータル・グルーミングケアブランドです。日本人男性の肌に向けて開発しており、シェーバーやシェービングフォーム、洗顔料、美容液などを展開しています。中でも特徴的なのが、理容師の施術から着想を得た「ショートハンドル」のシェーバー。一般的なT字カミソリより短い設計で、やさしく自重で深剃りできる操作性にこだわりました。

MarkeZine：シック・ジャパンがスキンケア商品を本格展開するのは初めてですよね。ブランド開発の背景をうかがえますか？

大川：ブランドの出発点にあるのは、「シェービングからはじまる、スキンケアを。」というコンセプトです。男性の肌ケア習慣はまだ発展途上であり、日常的に行われているシェービングのタイミングを、肌を整えるスキンケアの入り口にできるのではないかと考えました。

また、「約2人に1人しかシェービング剤を使っていない」という調査結果もあり、シェービングが十分な肌ケアとして捉えられていない実態があります。そこで、シェービングを単なる身だしなみで終わらせず、スキンケアの一部として再定義し、シェービングとスキンケアをつなぐ新しい価値を提案したいと考えました。

価格以外のフックをどう作る？UGCを「信頼形成の装置」に

MarkeZine：ターゲットやマーケティング戦略の全体像を教えてください。

大川：メインターゲットは、エイジングサインが気になり始めた30～40代男性です。マーケティングでは、従来製品のように幅広く一斉に届けるよりも、世界観や価値に共感してくださる方へしっかり届ける設計を重視しました。

シック・ジャパン株式会社 マーケティング本部 コミュニケーションスペシャリスト 大川春菜氏

具体的には、ローンチ時に百貨店でのPOPUPやバラエティストアでの先行展開を行い、まずはブランドの世界観を醸成。その後、ECでの展開やUGC創出にも力を入れています。購買導線の中で自然に情報に触れ、理解を深めてもらう流れを作りました。

MarkeZine：その中で、UGCはどのような役割を担っていますか？

大川：UGCは、まだ習慣化していないシェービング前後の肌ケアの必要性を、第三者視点で補強する「信頼形成の装置」として位置づけています。というのも、シェーバーは日常的に使うアイテムであり、価格や手軽さが重視される傾向もあります。そのような中、プロジスタはプレミアムな価格帯に位置していることもあり、自分を整える時間そのものや肌ケアの価値を知り、納得して選んでもらう必要がありました。