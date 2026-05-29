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unerry、屋外・交通・店頭サイネージを網羅するOOH広告の効果測定サービスを提供開始

　unerryは5月27日、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を活用し、OOHメディア向け効果測定サービス「Beacon Bank for OOH」の提供を開始した。

　同サービスは、GPSと全国225万箇所のビーコンネットワークを駆使し、屋外・地下・店舗内など多様なOOH接点での広告接触を高精度に計測するもの。広告主は、人流データをもとに広告接触者と非接触者を比較し、純粋な来訪リフトやメディア横断分析が可能となる。また、Webサイト流入や購買データと連携したオフラインからオンラインまでのコンバージョン計測にも対応する。

　さらに、広告接触後のブランドリフト調査にも対応。接触ログが取得された対象者にアンケート配信を行い、認知度・好意度・購入意向の変化を定量的に把握できる。広告内容に対するエンゲージメントやクリエイティブ評価など、定性的なデータ取得も可能だ。

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三井不動産、3D屋外広告メディア「SHIBUYA PARK VISION」開発 OOH市場に本格参入
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ジーニー、「Lumora」を提供　DOOH・Web・CTVへの一括広告配信と統合分析が可能に
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大阪メトロアドエラら6社、OOH広告効果の調査を実施　生成AIなどを駆使して科学的に分析

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/05/29 08:15 https://markezine.jp/news/detail/50838

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