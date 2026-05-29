unerry、屋外・交通・店頭サイネージを網羅するOOH広告の効果測定サービスを提供開始

unerryは5月27日、リアル行動データプラットフォーム「Beacon Bank」を活用し、OOHメディア向け効果測定サービス「Beacon Bank for OOH」の提供を開始した。

同サービスは、GPSと全国225万箇所のビーコンネットワークを駆使し、屋外・地下・店舗内など多様なOOH接点での広告接触を高精度に計測するもの。広告主は、人流データをもとに広告接触者と非接触者を比較し、純粋な来訪リフトやメディア横断分析が可能となる。また、Webサイト流入や購買データと連携したオフラインからオンラインまでのコンバージョン計測にも対応する。

さらに、広告接触後のブランドリフト調査にも対応。接触ログが取得された対象者にアンケート配信を行い、認知度・好意度・購入意向の変化を定量的に把握できる。広告内容に対するエンゲージメントやクリエイティブ評価など、定性的なデータ取得も可能だ。

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