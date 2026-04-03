×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

MarkeZine Day 2026 Spring

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング組織を立ち上げて最初の6ヵ月でやること

「デマンドセンター」なきマーケ組織に意味はない。庭山氏に聞く、日本のBtoBが「片肺飛行」になる理由

　「マーケティング組織を立ち上げて最初の6ヵ月にやること」をテーマに、松本健太郎氏がBtoBマーケティングの識者にインタビューする連載がスタート。現在、BtoB領域におけるマーケティング組織の必要性は浸透しており、大企業からベンチャー企業まで「組織の立ち上げ」も増えている。しかし、「箱は作ったが実態は営業の下請け」や「MAを導入したもののメール配信機で終わっている」といった課題の声も多く挙がる。それは正しい在り方なのか？ そもそも組織は必要なのか？ 組織の立ち上げ時は何を目指すべきなのか？ 日本のBtoBマーケティングの第一人者、シンフォニーマーケティングの庭山一郎氏に聞いた。

BtoB企業におけるマーケティング組織の役割

松本：BtoB企業におけるマーケティング組織の役割とは何でしょうか。というのも、「マーケティングって何？」と思われている経営層や事業部長は、いまだ大勢おられます。よくわかっていないので、とりあえず箱（部署）だけ作りました、結局今まで通り営業から頼まれた仕事をやってます、といった「仏作って魂入れず」みたいな話もよく聞きます。こうした現状を、トップランナーである庭山さんはどう思っておられるか伺いたいです。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社EVERRISE　執行役員CMO　松本 健太郎氏

庭山：私はよくインタビューや講演で、「日本のBtoBマーケティングは先進国から10～15年遅れている」と話します。荒っぽい表現に聞こえるかもしれませんが、そもそも「マーケティング」の定義が人によって違いますよね。マーケティングって具体的に何をすれば良いのかと聞いても、十人十色の答えが返ってくる。そんな曖昧なままで組織を語っても、意味がないと私は思っています。

画像を説明するテキストなくても可
シンフォニーマーケティング株式会社　代表取締役　庭山 一郎氏
1990年にシンフォニーマーケティング株式会社を設立。36年間で約600社の企業に対しBtoBマーケティングのコンサルティングを手がける。各産業の大手企業を中心に国内・海外向けのマーケティング&セールスの戦略立案、組織再編、人材育成などのサービスを提供。海外のBtoBマーケティング関係者との交流も深く、世界最先端のマーケティングを日本に紹介している。中央大学大学院ビジネススクール客員教授・早稲田大学WASEDA NEO講師・「日経クロストレンド BtoBマーケティング大賞2024・2025・2026」審査委員長。
法人営業は新規を追うな ─重要顧客と最高の関係を築くABM─』、『儲けの科学 ─The B2B Marketing─』など著書多数。

庭山：BtoB企業がやるべきマーケティングについて、私なりの考えをお話しします。大きく分けて「リサーチ」「ブランディング」「デマンドジェネレーション」の3つです。大半の日本企業は「リサーチ」「ブランディング」には注力できているのですが、「デマンドジェネレーション」の部分が世界から完全に遅れています

　だから私はこの10年ほど、「マーケティング組織」という言葉は避け「デマンドセンターを作りましょう」と提唱しています。「デマンドセンター」は、営業や販売代理店に有望な案件を安定供給する基盤であり、インフラです。「デマンドセンター」がないから売上は営業に依存し、「片肺飛行」に陥ってしまうのです。具体的に言えば、引き合い中心で新規開拓ができておらず、既存顧客にも限られたものしか買ってもらえない状況です。

　「デマンドジェネレーション」に取り組んでいない企業では、ABM（アカウント・ベースド・マーケティング）は到底無理です。それくらい、前提となるインフラなのです。

「デマンドジェネレーション」と「ABM」は何が違うのか

松本：ここで質問させてください。「デマンドジェネレーション」と「ABM」について、私自身、この違いを今ひとつ理解しきれていないのですが、その意味合いをもう少し詳しく教えていただけますか？

庭山：まず、デマンドジェネレーションを担うデマンドセンターの役割は、大きく分けて「データマネジメント」と「コンテンツマネジメント」です。要は、データを整理整頓して、的確なコンテンツを的確なターゲットに当てる。

　ABMは、この2つの役割をさらに専門性を高く、具体的に特定します。たとえば、一般的なデマンドジェネレーションが「自動車製造業の皆さん」という語りかけだとすれば、ABMは「デンソーの〇〇事業所でEV電池の使用量改善に奮闘している皆さん」までターゲットを絞り込み、コンテンツを提供するのです。

松本：近著『法人営業は新規を追うな　重要顧客と最高の関係を築くABM』（日経BP刊）では、ABMの定義として「特定の重要顧客と最良の関係を築くことで、強い顧客基盤を構築し、収益を最大化することを目的にした全社的なマーケティング戦略」と記載しています。ABMは、単なるビジネス関係を超えて、お互いが頼り合えるような関係性を築くことだと感じました。

庭山：ABMは顧客の「LTV（ライフタイムバリュー）」を追求するための手法です。LTVを高めるためには、もっと広範囲にいろんな製品・サービスを選んでほしいですよね。もっと言うと、うちの会社は何を導入するべきか、と上流工程から相談を請けたい。

　しかし、どんなに付き合いが濃かろうが、顧客は「買っている物」でその会社を認知するのです。ネジを買っていれば「ネジ屋さん」と認識される。実際にはネジ以外にも多様な製品やサービスを提供し、さらには金属加工のカスタマイズや研究開発もできるスキルがあったとしても、です。したがって「ネジ屋さん」という顧客の自社に対する認識を変えなければならない

松本：庭山さんの言葉を借りれば、単なる「売り手」「買い手」の関係性を脱却して、ネジ以外も、カスタマイズも、上流工程から相談できる最良の関係を築くべき、ということですね？

庭山：そうです。BtoCとBtoBの大きな違いの1つは、「売り手」と「買い手」の知識差です。BtoCでは「売り手」の知識量が圧倒的に多い。しかしBtoBでは逆なのです。「買い手」の知識量が圧倒的に多い。工作機械を売っている営業と、その工作機械で毎日物を作っているエンジニアなら、後者の知識量と専門性が圧倒的です。

　一方、「売り手」は「他の会社がどう使っているか」「他の会社はどう評価しているか」という自社しか知り得ない情報を持っています。この情報を提供することで、買い手にとっての「相談相手」というポジションを確立できるでしょう。

会員登録無料すると、続きをお読みいただけます

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
    ※プレミアム記事（有料）は除く
  • ・会員限定メルマガを受信できます
  • ・翔泳社の本が買える！
    500円分のポイントをプレゼント

メールバックナンバー

次のページ
ABMに取り組まなくてもいい企業とは？

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
この記事の著者

松本 健太郎（マツモト ケンタロウ）

株式会社EVERRISE 執行役員CMO
龍谷大学法学部卒業後、データサイエンスの重要性を痛感し、多摩大学大学院で統計学・データサイエンスを“学び直し”。デジタルマーケティングや消費者インサイトの分析業務を中心に、さまざまな分析を担当する。noteで活躍しているオピニオンリーダーの知見をシェアする「日経COMEMO」メン...

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/03 09:00 https://markezine.jp/article/detail/50303

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「デマンドセンター」なきマーケ組織に意味はない。庭山氏に聞く、日本のBtoBが「片肺飛行」になる理由
  2. 2
    パナソニック コネクト・コクヨが実践するBtoBマーケティングの顧客理解、顧客の「先」を見る技術
  3. 3
    花王のV字回復を支えた「組織変革」。戦略を絵に描いた餅にしない「共感と自走」のスクラムチーム体制とは
  4. 4
    Meta広告「獲得」新常識と2026年の勝ち筋　縦型動画比率80％超のトップランナー3社が語る
  5. 5
    人より本音が出る？ リピート意向81.7％、工数97％削減を両立する「AIインタビュー」の真価
  6. 6
    データをどう読み解けば「消費者の本音」に辿り着けるのか？事例から紐解くAI時代のデータ活用戦略
  7. 7
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方
  8. 8
    「現場の真ん中で企み、時代に先駆け、仕掛けていきましょう」電通入社式、松本新社長からのメッセージ
  9. 9
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  10. 10
    ピジョンが実践する“商品別に深める”顧客理解　行動データ分析で掴んだリアルなカスタマージャーニー
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  6. 6
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  7. 7
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  8. 8
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  9. 9
    電通デジタル10年→事業会社「ツクルバ」のマーケ責任者へ　柏﨑修さんの「栓抜き」から始まるキャリア論
  10. 10
    「Duolingo」がグッズ・ドラマ化！一過性のバズに閉じず“事業資産”に変える、IP活用のステップ