「TVer Sales AWARD 2025」発表、電通／セプテーニ／博報堂ＤＹグループが受賞

TVerは2025年度（2025年4月～2026年3月）のTVer広告（※）セールスに貢献したパートナー企業を表彰する「TVer Sales AWARD 2025」の受賞企業を発表した。

1年間の出稿金額をもとにした上位3社として、次の3社が選出された。なお、TVerと各社は今後、特別なパートナープログラムを進行する予定。

Diamond Partner：株式会社電通

Gold Partner：株式会社セプテーニ

Silver Partner：博報堂ＤＹグループ

また、近年の需要増加を背景に、今年から「セルフサーブ」に特化した表彰枠「TVer Self-Serve AWARD 2025」が新設された。総売上の95％以上がセルフサーブ型の広告企業を対象とするもので、第1回となる今回は下記の5社が選出された。

BEST Sales：ネクストレベルジャパン株式会社

BEST Growth：GMO NIKKO株式会社

AREA Partner 北日本 （北海道、東北）：株式会社Global Japan Corporation（北海道）

AREA Partner 東日本 （関東※東京を除く、中部）：株式会社新東通信（愛知県）

AREA Partner 西日本 （近畿、中国、四国、九州・沖縄）：株式会社Shift（愛媛県）

※TVer広告：TVerがセールスする運用型の広告商品を指す。TVer上で配信されている広告については、他にも放送局がセールスを行う予約型広告がある。

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