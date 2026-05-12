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AIが「How」を担う時代、企業の競争力の源泉とマーケターの役割はどう変わる？阪急交通社の実践に学ぶ

　生成AIの劇的な進化により、企業のマーケティングの在り方も転換を迫られている。かつてマーケターの時間を奪っていた複雑な「手法（How）」がAIに代替されていく中、改めて「誰に、何を（Who／What）」届けるかというマーケティングの本質が問われているのだ。本記事では「AI×マーケティング」をテーマに、多数の企業でAI活用を支援するSVSS 佐藤洋介氏の進行のもと、阪急交通社でDX推進に取り組む橋口剛氏と、翔泳社のメディア統括編集長である押久保剛が鼎談。競争力の源が変化するAI時代に、マーケターに今後求められる役割と持つべき視座、そして企業が舵を切るべき戦略を考える。

DXの流れと地続きにある「AI」という大きなうねり

佐藤：本日の鼎談のテーマである「AI×マーケティング」は、非常に範囲が広い領域です。今回は、特にお客様とのコミュニケーションの中でどのようにAIを使っていくのか、そしてお客様と適切な距離で良い関係を築くにはどうすればいいのか、という点にフォーカスしていければと思います。まずは皆さんの自己紹介からお願いします。

橋口：阪急交通社は1948年創業の旅行会社で、私自身も長く海外旅行商品の企画に携わってきました。そして2023年、DX戦略事業本部に立ち上げ段階より加わりました。「どうすればお客様に旅行に参加してもらえるか」という課題に対し、デジタルの力で取り組んでいます。

株式会社阪急交通社　執行役員　橋口 剛氏
株式会社阪急交通社　執行役員　橋口 剛氏

押久保：IT・ビジネス系の出版社である翔泳社で、メディア編集部門の統括をしています。また2025年9月にAI専門メディア「AIdiver」を立ち上げ、創刊編集長として現場のマネジメントも行っています。

佐藤：今回進行を務める、SVSSの佐藤です。当社は認知心理学とAIを掛け合わせ、「人の心、人と人との関係性」における距離感を調整する対話AIエージェント運用サービスを展開しています。

　早速ですが、押久保さんはメディアの立場から、この20年ほどのデジタル・DX・AIの変遷をどうご覧になっていますか。

押久保：私自身、2006年のMarkeZineの立ち上げに関わり、約20年マーケティング領域のトレンドを見てきました。インターネット広告市場で言うと、立ち上げ当時は3,000億円ほどだった市場規模は、2025年に4兆円を超えました（出典：2025年 日本の広告費）。

　その中で、AIの話もITやDXの潮流と地続きだと感じています。インパクトこそ非常に大きいAIですが、元々ITでやろうとしていた「効率化や生産性の向上」の延長線上にあります。その中で最も重要なのはやはり、データです。「データは現代の石油である」という言葉が数年前から語られるようになりましたが、データがなければAIは役に立ちません。

　AIブーム自体は過去に何度か起こっており、長い研究の歴史があります。しかし昨今、ディープラーニング、そしてChatGPTが登場して一気に期待を超えてきた。伏線としてずっと張られていたものが、ようやく実用レベルで花開いた感覚ですね。

シニア層まで浸透したデジタル。現場が感じる「変化」のリアル

佐藤：AIとDXが地続きであるという観点は納得感があります。次に橋口さんにおうかがいしたいのですが、旅行パッケージをユーザーにお届けする販路という意味で、これからのコミュニケーションにおけるAIの役割は大きく変わってくると思います。こういった変化を、現場目線ではどのように感じていらっしゃいますか。

SVSS株式会社　代表取締役社長　佐藤 洋介氏
SVSS株式会社　代表取締役社長　佐藤 洋介氏

橋口：当社は元々、店舗のカウンターで接客するのではなく、新聞などのマス広告を活用し、電話で申し込みいただくビジネスモデルが軸でした。そこから徐々に会員との関係構築を行うモデルへと変化してきました。

　2000年にはECサイトを立ち上げ、2006年の段階では全顧客の15％ほどがWebサイトから申し込みいただく状態になりました。ただ、これは新聞をご覧になって「電話をかけるのが面倒だからネット経由で申し込む」という方を含めた数字です。当時はまだ、インターネットで物を買うこと自体が生活者に不安視される時代でしたから。

押久保：2006年というと、ちょうどmixiなどが流行っていた頃ですね。

橋口：その頃はECサイトが存在しているものの、仕組みも十分ではありませんでした。しかし現在は、Webからの申し込みが全体の60％を超えています。

佐藤：主戦場が完全にWebへ移ったということですね。

橋口：はい。認知や検討のきっかけとなるマス広告は続けていますが、申し込み手段は完全にデジタルへ変わりました。当社の顧客は60歳以上のシニア層が多いのですが、それでも6割以上の方がデジタルを使っているのです。この20年で生活者のデジタルリテラシーが劇的に上がったと実感します。

　AI活用の面では、よりECサイトを使いやすくしたいと考え、以前もシナリオ型のチャットボットを導入検討したことがありました。しかし当時はシナリオ作成が大変な上に、状況によっては適切な回答が返ってこない課題があり、一度断念した経緯があります。現在は、AIによって今までできなかったことが実現できるようになり、非常に大きな期待感を持っています。

　たとえば、去年からはメールマガジンの配信リストをAIで作成し、顧客の嗜好性を読み取って配信する取り組みを始めています。また、DX戦略部門として社内向けのAIツールも作り、文章要約やデータ整理などに活用しています。

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興味がない人にも使ってもらうには？AI活用を社内浸透させるカギ

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/12 10:00 https://markezine.jp/article/detail/50641

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