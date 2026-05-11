電通、「ミドルシニア動画Lab」の提供開始　45歳以上に向けたマーケティング活動を支援

電通は4月28日より、45歳以上の「ミドルシニア」層を対象としたマーケティング活動を支援する新サービス「ミドルシニア動画Lab」の提供を開始した。同サービスでは、企業のYouTube動画を活用したSNSプランニングや、マーケティング活用を一気通貫で支援するもの。

日本の人口の半数以上が50歳以上となるなど、ミドルシニア層の市場規模は拡大している。さらに、内閣府の調査によれば、40～49歳の94.6％、60～69歳の72.2％がスマートフォンやタブレットを日常的に利用している。加えて、総務省の調査では動画共有サービスの中でもYouTubeの利用率が最も高く、60代でも76％が視聴しているという。このような状況から、ミドルシニア層におけるデジタルシフトが進行し、企業にとって新たなコミュニケーション戦略が求められている。

電通はエビリーのYouTube分析ツール「kamui tracker」を活用し、45歳以上の含有率が70％以上かつチャンネル登録者数5万人以上の309チャンネルを分析。そこで得た知見をもとに「ミドルシニア動画Lab」を開発した。

同サービスは、ターゲット分析、SNSプランニング、市場開拓、体験型コンテンツなどの開発、動画制作、視聴者属性を踏まえたキャスティング、さらにはAIを用いたコメント解析によるクリエイター選定など多角的なソリューションをパッケージ化して提供される。

「ミドルシニア動画Lab」のサービス概要

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