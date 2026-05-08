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Instagramのティーンアカウントを刷新、新たなコンテンツ基準を日本でも提供開始

　Metaは、Instagramのティーンアカウントを刷新し、年齢に応じた新たなコンテンツ基準と、「コンテンツを制限」設定を日本でも順次提供することを発表した。

　本機能は、13歳以上向けの映画レーティングの基準や保護者からのフィードバックを参考にしたもの。18歳未満の利用者には自動的に新しいコンテンツ基準が適用され、保護者の許可なしに解除することはできない。また、子どもの体験をより厳格に管理したい保護者向けに「コンテンツを制限」という新たな設定もあわせて提供する。

　今回のアップデートは2025年10月に英国、米国、オーストラリア、カナダで先行して導入された。日本でも段階的に展開を開始しており、今後数ヵ月以内には対象となるすべてのアカウントに適用される予定である。

　更新したガイドラインに反するコンテンツを事前に特定できるよう、技術面の改善も進めてきた。Instagram全体でこれらの技術を活用している。

  • アカウント：10代の利用者が、年齢にふさわしくないコンテンツを継続的に共有するアカウントや、プロフィール情報から不適切である可能性が示唆されるアカウントをフォローできないよう制限する。既にフォローしている場合でも、コンテンツの閲覧やダイレクトメッセージの送信は不可。また、他者の投稿に対する当該アカウントのコメントも非表示となる。さらに、これらの方針は検索結果やおすすめ表示にも適用される。こうした保護は双方向で機能するため、該当アカウント側から10代の利用者へのフォローや接触も同様に制限される。
  • 検索：自殺、自傷行為、摂食障害など、特定のセンシティブなトピックに関連する検索ワードは既にブロックしているが、アルコールや残虐な表現に関する語句など、より幅広い成人向けの検索ワードについて、10代の利用者が検索結果としてコンテンツを閲覧できないようにする。あわせて、誤入力の場合でもこれらの語句がブロックされるよう、対応を進めている。
  • コンテンツ体験：更新されたガイドラインに反するコンテンツは、おすすめ（発見タブ、リール、フィード内のおすすめ）、フィード、ストーリーズにおいて、フォローしている相手がシェアした投稿や、そのコメントを含め、10代の利用者に表示されないようにする。また、ダイレクトメッセージでこうしたコンテンツへのリンクが送られた場合も、10代の利用者はそのリンクを開くことができない。
  • AI：13歳以上向け映画のレーティングの基準や保護者からのフィードバックを参考に、10代の利用者向けのAI体験も更新した。これにより、13歳以上向け映画の基準に照らして不適切な、年齢にそぐわない応答をAIが返さないようになる。
  • より厳格な保護者向け設定「コンテンツを制限」：この設定では、ティーンアカウントの体験からさらに多くのコンテンツがフィルタリングされる他、投稿へのコメントの閲覧・投稿・受信もできなくなる。「コンテンツを制限」は、子どもがInstagramで目にするコンテンツをより細かく管理したい保護者のために設計された設定である。なお、この設定はペアレンタルコントロールを通じて利用することが可能である。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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2026/05/08 16:30 https://markezine.jp/news/detail/50726

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