Instagramのティーンアカウントを刷新、新たなコンテンツ基準を日本でも提供開始

Metaは、Instagramのティーンアカウントを刷新し、年齢に応じた新たなコンテンツ基準と、「コンテンツを制限」設定を日本でも順次提供することを発表した。

本機能は、13歳以上向けの映画レーティングの基準や保護者からのフィードバックを参考にしたもの。18歳未満の利用者には自動的に新しいコンテンツ基準が適用され、保護者の許可なしに解除することはできない。また、子どもの体験をより厳格に管理したい保護者向けに「コンテンツを制限」という新たな設定もあわせて提供する。

今回のアップデートは2025年10月に英国、米国、オーストラリア、カナダで先行して導入された。日本でも段階的に展開を開始しており、今後数ヵ月以内には対象となるすべてのアカウントに適用される予定である。

更新したガイドラインに反するコンテンツを事前に特定できるよう、技術面の改善も進めてきた。Instagram全体でこれらの技術を活用している。