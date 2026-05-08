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サイバー・バズ、HJと共同でキャンパスライフを発信する新メディア「Campus Clip」を始動

　サイバー・バズは、若年層向けメディア・IPの企画運営やタレント・クリエイターマネジメント事業を展開するHJと共同で、大学生のリアルなキャンパスカルチャーを発信するSNSメディア「Campus Clip（キャンパスクリップ）」を始動した。

　本プロジェクトでは、InstagramおよびTikTokを主軸に、大学生が憧れるキャンパスライフや最新トレンドを等身大の視点で届けるメディアとして運営し、新たな大学生トレンドの創出を目指す。

　日本の大学生人口は約290万人、そのSNS利用率は98%を超える。特にInstagramとTikTok は、大学生にとって検索・情報収集のメインツールであり、ライフスタイルの意思決定に影響を与えている。一方で、大学生のリアルな日常やカルチャーを横断的に発信するSNSメディアは、これまで不在だった。

　こうした背景を踏まえ、「Campus Clip」は大学生インサイトに根ざした発信を通じて、企業と大学生をつなぐ新たなコミュニケーション接点として始動した。

　「Campus Clip」は、大学生を主なターゲットとし、キャンパスライフ、ファッション、コスメ、ライフスタイルなど大学生カルチャー全般をコンテンツとして発信する。さらに、学生の間で知名度のある人気の恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』出演者や、ミスコンで注目を集めた人材もモデルとして登場する予定である。

　同世代から支持を集める出演者は、大学生にとって自分たちに近い憧れとして受け取られやすく、ファッションや美容、ライフスタイル、価値観まで自然な共感を生み出しやすい存在である。「Campus Clip」では、こうした共感性の高い出演者の起用を通じて、単なる情報発信にとどまらない、大学生に支持されるメディア作りを進める。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/08 16:45 https://markezine.jp/news/detail/50727

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