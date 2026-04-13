×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
マーケティング最新事例 2026（AD）

2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意

　資生堂のグローバルプレステージブランド「SHISEIDO」が、日本事業において力強い成長を続けている。「アルティミューン」など最新技術を搭載した新商品の貢献により、2年連続、2桁の伸長率で成長している。その中心にあるのが、LINE公式アカウントを軸とした高度なCRM戦略だ。約7割という高いID連携率を実現し、一人ひとりの顧客に寄り添うパーソナライズドコミュニケーションはいかにして生まれたのか。ECと店舗の双方で売上を伸ばす戦略の背景と、それを支えるマーケティングツールの選定理由に迫る。

国内でも存在感を高めるグローバルブランド「SHISEIDO」

──はじめに、ブランドについての簡単な紹介をお願いします。

山本（資生堂）：SHISEIDO」は、1872年東京銀座創業の資生堂の遺伝子を継承するグローバルフラッグシップブランドです。コンセプトは「アート＆サイエンス」。感性の領域と科学技術による最先端の効果・効能を掛け合わせた商品を展開しています。

画像を説明するテキストなくても可
資生堂ジャパン株式会社　SHISEIDOブランド事業部 SHISEIDOブランドマーケティング部 SHISEIDOデジタルマーケティング戦略グループ ブランドマネージャー　山本 雅文氏

山本（資生堂）：近年、資生堂の成長を牽引するコアブランド3つの1つに選定され、国内でも2年連続で2桁の伸長率を維持するなどシェアを大きく伸ばしています。日本市場では3つの柱を軸にコミュニケーションに注力しています。

　1つ目がスキンケアです。「アルティミューン」「オイデルミン」「モイスチャライザー」の3アイテムによるスキンケアをエントリーのステップとして提案し、サイエンスの観点からの訴求を強めながらリピーター顧客の定着を重点施策としています。

　2つ目はベースメイクリキッドファンデーションが2024年に大きな反響を呼び、「このファンデーションで『SHISEIDO』を初めて知った」という新規顧客との接点を大幅に拡大しました。

　3つ目が最高峰ラグジュアリーライン「フューチャーソリューション LXで、日本美を体現するパッケージにより国内外の利用者を着実に増やしています。

なぜ今、CRMが重要か？「嫌われないコミュニケーション」

──情報が溢れる現代において、CRMの重要性はどのように変化していると感じますか？

山本（資生堂）：生活者は自分の興味のある情報だけを選んで消費できるようになっており、的外れなコミュニケーションを続けると、離脱にとどまらずブロックされて二度と接点を持てない状況に陥るリスクがあります。一律の情報発信はもはや成り立ちません。

柴田（TimeTechnologies）：新規顧客獲得中心のモデルは限界を迎えつつあります。AI検索によるサイトへの流入減少、プライバシー規制によるリターゲティングの制約など従来型手法が効きづらくなる中、CRMを「売上とお客様との関係性を支える基盤」として捉える企業が増えています。初回購入後もその方に合った情報を届け続けなければ、商品の良さは忘れられてしまいます。

画像を説明するテキストなくても可
株式会社TimeTechnologies　代表取締役 CEO　柴田 剛氏

廣田（資生堂）：LINEは既に多くの方の生活インフラとなっており、自社アプリと比べてもお客様とのつながりを確保するツールとして最適です。会員証提示やポイント確認ができるリッチメニューは、お客様が能動的に情報を取りに来る「ブックマーク的な機能」として位置づけており、会員証・ポイント残高・新商品情報を集約することで毎月相当数のクリックを獲得しています。

画像を説明するテキストなくても可
「SHISEIDO」のLINE公式アカウント

廣田（資生堂）：メッセージ配信と異なり、タイムリーなプロモーションを常時表示させることができる点が強みです。コミュニケーションの中身は、企業側が伝えたい情報を一方的に発信するのではなく、「こういう情報が欲しかった」とお客様に感じていただけることを第一に考えています。

次のページ
F2転換率アップの鍵は、パーソナライズ配信にあり

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
マーケティング最新事例 2026連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

和泉 ゆかり（イズミ ユカリ）

　IT企業にてWebマーケティング・人事業務に従事した後、独立。現在はビジネスパーソン向けの媒体で、ライティング・編集を手がける。得意領域は、テクノロジーや広告、働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社TimeTechnologies

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/13 10:30 https://markezine.jp/article/detail/50448

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  2. 2
    飲料カテゴリーの境界を溶かしポートフォリオ拡充へ　サントリー「新価値創造プロジェクト」方針説明会
  3. 3
    マス広告中心からの脱却。ダヴがスクラブ市場を席巻した「ソーシャルファースト戦略」の全貌
  4. 4
    コカ・コーラがROAS3,750％達成　非計画購買を捉えるUber Eatsのリテールメディアの全容
  5. 5
    なぜ丸亀製麺のデータ活用は成功するのか？勝率を最大化するデータサイエンス活用と意思決定の要諦を公開
  6. 6
    累計動員数100万人突破。なぜいま若者は○○展に足を運ぶのか、仕掛け人のENTAKU明円卓さんに聞く
  7. 7
    「購入」はゴールではない？その先の生活行動まで見据え、市場を創る「価値創生CXモデル」5つのステージ
  8. 8
    AI時代のコンテンツマーケティングはこう変わる。2026年以降の、3つの変化予測
  9. 9
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  10. 10
    資生堂「エリクシール」「丸亀製麺」に学ぶ　ブランド戦略からSNS施策をどう設計し、評価するか？
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  6. 6
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  7. 7
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  8. 8
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  9. 9
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ
  10. 10
    AI検索で「指名」されるための条件とは？ GEO対策（LLMO）に効く“営業リスト”の作り方