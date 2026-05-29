【各社のAI成熟度は？】『データ・ドリブン・マーケティング』マーク・ジェフリー氏監修の調査を実施中！

マーク・ジェフリー氏監修！日米共同調査を実施します

MarkeZineはイルグルムと共同で、「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」を実施します。

本調査は、日米共同の調査となっています。結果は、マーク・ジェフリー氏による書籍『データ・ドリブン・マーケティング』の続編（米国版）および、翔泳社にて出版予定の書籍『マーケティングはなぜ再現できないのか？』（仮）にて、コンテンツの一部として活用される予定です。

『データ・ドリブン・マーケティング』

各企業もしくは事業部門におけるマーケティングの意思決定、実行、最適化の状況、およびこれらのプロセスにおける「AIの役割」について問う調査となっています。

マーク・ジェフリー氏

調査に回答いただき、希望する方全員に本調査の抜粋版をお送りします。書籍企画の重要な要素となる調査プロジェクトです。ぜひこの機会にご参加ください！

回答はフォーム「マーケティングキャンペーン管理とAI成熟度に関する調査」よりお願いします（※回答時間は15分～30分程度）。

回答者特典

希望者全員：書籍刊行前に、調査抜粋のPDFをご提供

抽選：抽選で5名様にAmazonギフトカード1万円分を贈呈

※1.本調査は【株式会社イルグルム】による提供です。本調査についてのお問い合わせはAmazonではお受けしておりません。以下の問い合わせ窓口までお願いいたします。

問い合わせ窓口：株式会社イルグルム marketing@ebis.ne.jp

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