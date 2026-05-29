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BtoB Synergy FORUM開催決定！NEC、ミスミ、ダイキン工業などトップランナーが集結

　MarkeZineとSalesZineは2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間、「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催いたします。

【第一弾：登壇者公開中】タイムテーブルはこちらから！

マーケティングとセールスの融合、「本当の顧客理解」の実践知

　「マーケティングはリード数を追い、営業現場は商談数を求めており、目線が合わない」「社内にさまざまなデータはあるのに、顧客の真の姿が見えてこない」──。

　多くのBtoB企業が直面するこの壁を打ち破る鍵は、組織が「Unite as One（一つになること）」、そして表面的なデータを超えた「本当の顧客理解」を目指すことにあります。

　本カンファレンスは、MarkeZineとSalesZineが共同開催。事業成長をけん引するトップランナーたちを招き、部門の垣根を越え、顧客の本質を捉えるための戦略と実践知を凝縮してお届けします。

登壇予定企業（一部抜粋）

  • NEC
  • パーソルホールディングス
  • 富士通
  • ミスミ
  • LayerX
  • NTTドコモビジネス
  • ダイキン工業
  • ふくおかフィナンシャルグループ
  • SmartHR
  • ラクス
  • SUPER STUDIO
  • Notion Labs Japan 

【第一弾：登壇者公開中】タイムテーブルはこちらから！

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

　登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要

  • 日時：2026年7月22日（水）～23日（木）12:30 受付開始、13:00～18:30 予定

    ※懇親会（参加無料）は23日（木）19:00～20:00 予定

  • 会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス

    （東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
    JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分

  • 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
  • 参加費：無料（事前登録制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/05/29 17:00 https://markezine.jp/news/detail/50840

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