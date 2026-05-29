BtoB Synergy FORUM開催決定！NEC、ミスミ、ダイキン工業などトップランナーが集結

MarkeZineとSalesZineは2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間、「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催いたします。

【第一弾：登壇者公開中】タイムテーブルはこちらから！

マーケティングとセールスの融合、「本当の顧客理解」の実践知

「マーケティングはリード数を追い、営業現場は商談数を求めており、目線が合わない」「社内にさまざまなデータはあるのに、顧客の真の姿が見えてこない」──。

多くのBtoB企業が直面するこの壁を打ち破る鍵は、組織が「Unite as One（一つになること）」、そして表面的なデータを超えた「本当の顧客理解」を目指すことにあります。

本カンファレンスは、MarkeZineとSalesZineが共同開催。事業成長をけん引するトップランナーたちを招き、部門の垣根を越え、顧客の本質を捉えるための戦略と実践知を凝縮してお届けします。

登壇予定企業（一部抜粋）

NEC

パーソルホールディングス

富士通

ミスミ

LayerX

NTTドコモビジネス

ダイキン工業

ふくおかフィナンシャルグループ

SmartHR

ラクス

SUPER STUDIO

Notion Labs Japan

【第一弾：登壇者公開中】タイムテーブルはこちらから！

【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！

登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。