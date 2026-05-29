BtoB Synergy FORUM開催決定！NEC、ミスミ、ダイキン工業などトップランナーが集結

MarkeZineとSalesZineは2026年7月22日（水）・23日（木）の2日間、「BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine」を共同開催いたします。
マーケティングとセールスの融合、「本当の顧客理解」の実践知
「マーケティングはリード数を追い、営業現場は商談数を求めており、目線が合わない」「社内にさまざまなデータはあるのに、顧客の真の姿が見えてこない」──。
多くのBtoB企業が直面するこの壁を打ち破る鍵は、組織が「Unite as One（一つになること）」、そして表面的なデータを超えた「本当の顧客理解」を目指すことにあります。
本カンファレンスは、MarkeZineとSalesZineが共同開催。事業成長をけん引するトップランナーたちを招き、部門の垣根を越え、顧客の本質を捉えるための戦略と実践知を凝縮してお届けします。
登壇予定企業（一部抜粋）
- NEC
- パーソルホールディングス
- 富士通
- ミスミ
- LayerX
- NTTドコモビジネス
- ダイキン工業
- ふくおかフィナンシャルグループ
- SmartHR
- ラクス
- SUPER STUDIO
- Notion Labs Japan
【抽選制】全セッション終了後、懇親会を予定！
登壇者も交えた抽選制の懇親会を開催予定。今抱えている悩みや取り組みを企業の枠を超えて共有し、課題解決のヒントを持ち帰る場として、ぜひご活用ください。
BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine 開催概要
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日時：2026年7月22日（水）～23日（木）12:30 受付開始、13:00～18:30 予定
※懇親会（参加無料）は23日（木）19:00～20:00 予定
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会場：コモレ四谷 タワーコンファレンス
（東京都新宿区四谷1-6-1 コモレ四谷 四谷タワー3階）
JR・東京メトロ南北線「四ツ谷駅」より徒歩1分、東京メトロ丸ノ内線「四ツ谷駅」より徒歩3分
- 主催：株式会社翔泳社 MarkeZine編集部・SalesZine編集部
- 参加費：無料（事前登録制）