「対抗策」を考えるほど競合の術中に…。AIで即実践できる「競合の戦略を解剖する3ステップ」

競合の新機能や値下げを前に「ウチも対抗だ」と焦るほど、無意識のうちに相手が作った土俵に引きずり込まれてしまう……。そんな「二番煎じ」の罠から抜け出す鍵は、表面的な模倣ではなく、競合の強みを支える「仕組み」を読み解くことにあります。本連載では、積水ハウス イノコムCROの日ノ澤氏が、直感を納得感ある戦略へと昇華させる「5Sフレームワーク」を解説。第2回は、生成AIを軍師として活用し、競合の戦略を「利益の数式」として解剖することで、ライバルが動けない「構造的な制約」を突き、独自の勝機を見出す2つ目の「S：Structure（構造化）」のステップを解説します。

焦りから競合他社に追随してしまう、表面的な模倣の落とし穴

「ウチも同じことをやらなければ、乗り遅れる」

競合他社が新機能や低価格プランを打ち出した際、社内では「対抗値下げを」「あの機能をウチも」という声が上がりやすくなります。あるいは、競合を感情的に否定して現状維持を正当化する方向に議論が流れることもあります。どちらの反応も、冷静な構造分析よりも焦りが先行した状態。その焦りに引きずられ、「自社が選ばれる本当の理由」を見失いそうになった経験はないでしょうか。

本連載では、現場の観察から生まれた「良い直感」をデータと繋ぎ、戦略に育てることを目指しています。しかし、競合の動きを見て焦り「同じ機能で対抗しよう」「同じ価格帯に寄せよう」と反射的に動こうとする判断——これは過去の成功体験や業界の前例に引きずられた、捨てるべき「悪い直感」です。感情的な焦りから生まれた模倣は、自社の強みを活かす戦略にはなりません。

私は複数の業界でNPS（ネット・プロモーター・スコア）分析に長く携わってきました。既存顧客の推奨意向を高め、関係性を深めていくCRM戦略は、企業にとって欠かせない取り組みです。しかし、その分析を重ねると、一つの事実が見えてきました。「顧客の多くは、必ずしも特定の企業に強い愛着を持っているわけではない」ということです。

これは私個人の観察にとどまらず、近年のエビデンスベースド・マーケティング（データや実証研究に基づくマーケティング）研究でも、消費財・日用品を含む幅広いカテゴリで同様の傾向が実証されています。顧客は「なんとなく思い出したから」「特に不満がないから」という理由で商品を選んでいることが多く、より手間の少ない選択肢が目に入れば、静かに他社へ移行していきます（サイレント・チャーン）。

既存顧客との関係を深めるCRM戦略は、事業の重要な基盤です。しかし、競合が動いて市場に変化が生じたとき、既存顧客との関係だけを見ていては対応しきれない場面も出てきます。そのときに必要なのは競合への感情的な対抗ではなく、「なぜ顧客の選択が変わるのか」という構造を読み解く視点です。その具体的な方法を、本章で解説します。

Take Away：この記事で得られる3つのヒント 競合の戦略を感情ではなくロジックで解剖し、「なぜその戦略が成立しているか」という裏側の仕組みを読み解く視点

異業種の成功モデルをAIを介して自社の文脈に翻訳し、同業の模倣では辿り着けない独自の戦略の方向性を見つける手法

データを「議論を深める材料」として扱う「データ・インフォームド※」の思考で、自社が優位に立てる戦略の軸を発見する実践ステップ ※「データ・インフォームド」とは：データを答えとして受け取るのではなく、議論を深めるための材料として活用する姿勢のこと。本章のキーコンセプトです。

See（観察）：直感を適切な問いに変換する

Structure（構造化）：競合の戦略を解き明かし、市場を読む →★今回

Select（選択）：勝てる戦略を絞り込む

Solidify（具体化）：実行可能な形に具体化する

Settle（決断）：責任を持って「納得解」を選ぶ

なぜ「データ・ドリブン」のアプローチだけでは不十分なのか

競合への対抗が表層的な模倣に傾きやすい背景には、構造的な原因があります。会議室で「あの競合は価格が安いから売れている」「あの機能が受けているからだ」と判断した瞬間、私たちは無意識に「見えている現象」を「理由」に置き換えてしまっています。

しかし実際には、競合の戦略を成立させている仕組み（独自性や優位性）は、表から見えない部分にあることがほとんどです。見えない仕組みを分析しないまま表面だけを取り入れても、自社の強みと噛み合わず二番煎じに終わる。それが本質的な問題です。

もう一つ、注意が必要なのが「データ・ドリブン」の限界です。データは「過去に何が起きたか」には答えてくれますが、「市場のどこに新しいポジションを築くべきか」という問いには当然答えてくれず、データを読んだ上で人間が意味づけをする必要があります。

私自身、実際のビジネスシーンでこのことを痛感しました。あるサービスのマーケティング戦略立案に携わっていたとき、競合との比較データや顧客アンケートを積み上げるうちに、いつの間にか「競合が得意とする領域で、いかに自社を改善するか」という問いを起点に議論が進んでいました。自社がこれまで培ってきた強みではなく、競合が設定したルールの上で戦おうとしていたのです。データは正しく、分析も丁寧でした。しかし、見ていたのは「競合との差」であり、「自社だからこそ提供できる価値」ではありませんでした。

目指すべきは「データ・インフォームド」の姿勢です——複雑な市場を読み解くための判断材料としてデータを活用し、人間がAIと対話しながら意味づけを行い、判断の軸を自分たちで構築していく。この姿勢が、Structure（構造化）の出発点です。

ここまで、競合の表層的な模倣がなぜ機能しないのか、またデータ・ドリブンだけでは戦略の問い直しに限界がある理由を解説してきました。では、感情的な焦りを捨て、競合の戦略を構造として読み解くには、具体的に何をすればよいのか。ここで「S：Structure（構造化）」の出番です。AIを壁打ち相手として活用しながら、以下の3ステップで進めます。