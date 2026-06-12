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【BtoBサイト調査2026】1位は三菱電機（FA）、ニーズ充足率はキヤノン（法人のお客さま）トップ

　トライベックの調査・分析機関であるトライベック・ブランド戦略研究所は、「BtoBサイト調査2026」の結果を発表した。

BtoBサイトスコアランキングは、4年連続1位三菱電機（FA）

BtoBサイトスコアランキング＜総合ランキング上位20＞

　BtoBサイト調査のランキング指標であるBtoBサイトスコア（ターゲットのうちサイトにアクセスし、かつニーズを充足した人の割合）は、「三菱電機（FA）」が56.6％で4年連続トップを獲得した。次いで、「オムロン（制御機器）」が2位、「キーエンス」が3位と、例年同様FA分野の企業が上位に並んだ。

ニーズ充足率ではキヤノンがトップ。AI活用のニーズが高まる領域で、適切に情報発信する企業において評価が向上

ニーズ充足率ランキング＜総合ランキング上位20＞

　ニーズ充足率（過去1年間に仕事でサイトを訪れた人のうち、ニーズが満たされた人の割合）のトップは、「キヤノン（法人のお客さま）」だった。また、「リコー」、「富士フイルム（ビジネスのお客さま）」、「セイコーエプソン」でも順位の向上が見られ、ドキュメントソリューションは分野全体として上昇傾向となった。これらは、DX需要が高まる中、ドキュメントソリューション各社がサイト上で活用イメージや導入効果をわかりやすく提示したことが、評価につながったと考えられる。

　また、5位「BIPROGY」、6位「富士通」をはじめ、情報システム分野の企業において順位が向上した。業務におけるAI活用が進む中、AIに関連したサービス・ソリューションや関連情報を網羅的に発信している点が評価された可能性がある。

BtoBにおいても「AI検索」が情報収集の手段として定着の兆し

製品・サービス（BtoB領域）の情報収集におけるAI検索の利用実態

　業務上、製品・サービスの情報を収集する際、「AI検索」がどれくらい利用されているかを質問した。全体でおよそ65％、情報システムにまつわる情報収集では80％近くが既にAI検索を利用しており、AIの活用が一般化していることが確認された。

【調査概要】

調査時期：2026年4月10～27日

調査方法：インターネットを通じたアンケート調査

回答者プロフィール：BtoBの製品・サービス分野（13分野）別に抽出した製品・サービス購入関与者

有効回答数：7,700人

調査対象サイト数：196

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2026/06/12 13:15 https://markezine.jp/news/detail/76943

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