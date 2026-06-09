Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く

Meta日本法人Facebook Japanは2025年11月、Metaの広告ソリューションを活用して優れた成果を創出した広告代理店各社を表彰する「Meta Agency First Awards 2025 Japan」を開催した。本稿では、同アワードの個人賞にあたる「Planner of the Year」の受賞者5名を取材。名実ともにMeta広告領域のトップランナーである5名に、各社独自の活用ノウハウをうかがった。

新しい活用事例を発掘・表彰する個人賞

──まずはMetaの山中さんにうかがいます。「Meta Agency First Awards」がどのようなアワードなのか、改めて教えていただけますか？

山中（Meta）：Meta Agency First Awardsは、主要なビジネス領域において優れた業績を収めた代理店様を表彰するアワードです。大きく「企業賞」「個人賞」「クリエイティブ賞」の3部門に分かれています。

Meta日本法人Facebook Japan合同会社 Agency Solutions Manager 山中 壮氏

今回お集まりいただいた5名が受賞された「Planner of the Year」は個人賞のことで、プランナー個人の優れたお取り組みにフォーカスしたアワードです。企業賞の枠組みでは埋もれてしまいがちな、Meta広告プロダクトの新しい活用事例を発掘・表彰する目的で設立しました。運用経験豊富なプランナーの方々の発想は、私たちが当初想定していなかった広告効果や事例を生む可能性に満ちており、創造的な取り組みへの期待を込めた賞でもあります。

ただ、創造的な取り組みであることだけに焦点を当てた賞ではありません。Metaが全社的に注力している広告ソリューションをうまく活用いただくことは前提となります。たとえば、インフルエンサーを起用した「パートナーシップ広告」や、分断された広告セットの統合、「Conversions API」の導入・活用などです。

我々として注力いただきたいポイントはある程度お伝えしつつ、その中でも突出したお取り組みをリードされた方が、Planner of the Yearに選出されます。Conversions APIについては、無償かつ管理画面の操作のみで導入可能な機能「Meta-Enabled CAPI」をつい先日リリースしたばかりです。2026年度は特に、事例を作っていただきやすいかもしれません。

受賞者が語るMeta広告ベストプラクティス

──早速、昨年Planner of the Yearを受賞された皆様がMeta広告の効果を最大化させるために取り組んでいることをうかがっていきたいと思います。

1．電通デジタル笹野氏：ブランディング案件でMeta広告の効果を最大化

笹野（電通デジタル）：私は普段ブランディング案件を担当しています。従来、ブランディング案件におけるMeta広告の活用は、テレビCM用に制作した横型素材を縦型に変換するか、横型のまま配信するケースが一般的でした。しかし当社では、オーガニックとペイドを組み合わせ、自然で没入感のある広告体験を創出することが重要だと考えています。

株式会社電通デジタル マーケティングコミュニケーション領域 第1アカウントプランニング部門 第1事業部 笹野 倫史氏

今回受賞した取り組みにおいても、電通と電通デジタルが共同で開発したパッケージ「SNSビデオマガジン」を活用し、縦型動画（オーガニック）とパートナーシップ広告（ペイド）を併用しながら、ブランド文脈に沿い、かつInstagramの媒体特性に合った表現開発を目指しました。さらに、アッパーファネルからミドルファネルまでを横断した継続的な接触設計により、単発の認知施策に留まらずブランドリフトと事業成果の両立を図った点が、今回の受賞につながったと考えます。

実際、高齢層に購入されている商品のキャンペーンにおいて、若年層にもアプローチする目的で縦型動画×パートナーシップ広告を配信したところ、完全視聴率や完全視聴数が過去実績の2～3倍にあたる数値となり、好意的な反応が得られました。

2．サイバーエージェント堀内氏：縦型動画の本数拡大とパートナーシップ広告の勝ちパターン確立

堀内（サイバーエージェント）：私は主にダイレクト系の獲得案件を担当しているのですが、最近はその領域でも縦型動画やパートナーシップ広告が高い効果を示しています。

株式会社サイバーエージェント インターネット広告事業本部 ネクスト本部 Meta局 堀内 麻衣氏

静止画中心のクライアントがまだ多い中、動画フォーマットは情報量が圧倒的に多く、AIの進化により高度化しているMetaのアルゴリズムに対して渡せるデータ量を大きく確保できる点が強みです。パートナーシップ広告は、元々は認知拡大の目的で活用しているクライアントも多かったですが、獲得においても想定以上の成果を得られることが判明しました。そこで昨年から獲得目的での活用を本格化し、積極的な事例化に取り組んでいます。

また、通常の動画クリエイティブ制作は工数がかかると思われがちですが、Meta社の制作Tipsである「ヘッド」「ボディ」「レッグ」の構成に沿って冒頭部分のみバリエーションを増やし、中盤以降の素材を流用することで、工数を抑えながら本数を大幅に拡大できているお取り組み事例も増えています。