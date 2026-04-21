「青春の1ページ」に寄り添い応援する。住信SBIネット銀行がトライしたBeReal活用施策を取材

SNSの「映え」から「リアル」へと若年層のトレンドが移り変わる中、学生を中心に熱く支持されているプラットフォームが「BeReal」だ。ユーザーの87％がZ世代とされるBeRealで、住信SBIネット銀行は、デビットカードサービスのプロモーションを実施した。若者の“青春”が詰まったクローズドなプラットフォームで広告を展開する意義とは。同行が目指した、数値的な成果だけでは測れない「未来の顧客」との絆の作り方について、住信SBIネット銀行 紺野俊介氏、BeReal 笹川明人氏、仲村健氏に聞いた。

住信SBIネット銀行が実施した若年層向けのプロモーション

MarkeZine（MZ）：今回は、住信SBIネット銀行がBeRealで実施した「デビットカード Point＋(Mastercard)」のプロモーションについてお話をうかがいます。まず、この「デビットカードPoint＋（Mastercard）」とはどのようなサービスなのかご紹介いただけますか。

紺野：銀行にとって「お金を預かること」と「支払うこと」は、本来セットとなる重要な機能です。お金の支払い方が多様化する中、口座直結の決済手段の推進は銀行業として必須だと考え、Mastercardさんと連携し「デビットカードPoint＋（Mastercard）」をリリースしました。

デビットカードPoint＋（Mastercard）は、基本のポイント還元率が通常のデビットカードよりも高く、さらに月末の口座残高に応じて上乗せポイントも付与されるお得なサービスです。デジタル券面だけでなく、実際に手に取れるリアルなカードも発行しているので、ネット通販はもちろん、店舗でも利用できる使い勝手の良さが評価されています。

住信SBIネット銀行株式会社 執行役員 マーケティング戦略部長 紺野俊介氏

MZ：主なターゲット層を教えてください。

紺野：基本的には「自分のお金をしっかり管理しながら使いたい」と考えているすべての方が対象ですが、今回のプロモーションでは若年層をターゲットに広告を展開しました。

お金の支払い方には、プリペイドなどの「先払い」、クレジットカードなどの「後払い」のほか、デビットカードなど「今手持ちのお金で払う」という3つの方法があります。この中で、昨今改めて注目されているのがデビットカードです。

ただ、既にクレジット決済に慣れている方においては、口座を新しく作ったり、デビットカードを申請したりと、どうしても手間がかかってしまいます。そこで、まずは特定の支払い方法に抵抗がなく、初めて銀行口座を開く若い世代にアプローチしていくほうが理にかなっていると考えました。

なぜBeReal？“学生の青春”が詰まったクローズドなプラットフォームの魅力

MZ：多数の媒体がある中で、BeRealならではの価値をどのように捉え、プロモーションの実施を決められたのでしょうか？

紺野：一般的にSNSはアルゴリズムによってコンテンツが運ばれますが、BeRealはクローズドかつ親密なつながりの中にあるメディアです。さらに、ユーザーの大多数が学生ということで、属性が非常に濃い。言ってみれば、限られた学生期間を目いっぱい楽しんでいる「若者のアオハル（青春）」にダイレクトに触れられる、貴重なプラットフォームと言えるでしょう。

デジタルネイティブな銀行として、これまでも各プラットフォームでダイレクトマーケティングは積極的に行ってきました。しかし、それらはあくまで「機能訴求」や「新規獲得」が中心です。対して、BeRealで挑戦したかったのは、より手前にある「潜在的なニーズはあるが自分ごと化できていない層」への種まきでした。

MZ：「デビットカードという支払方法」の啓蒙が大きな目的としてあったのですね。

紺野：はい。実際にリサーチをしてみると、若年層は「デビットカード」という言葉こそ知らなくても、実際にはそれに類する決済手段を求めていることがわかりました。青春という限られた時間のタッチポイントにおいて、広告としてではなく、日常のモーメントやコンテキストにサービスを溶け込ませる。アルゴリズムに支配されていないBeRealだからこそ、この「入り口作り」に挑戦する価値があると考えたのです。