×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring（AD）

広告費50％削減＆売上昨対比120％達成！ほっかほっか亭の低予算でも伸びる話題化戦略と1to1施策

　2026年に創業50周年を迎えるほっかほっか亭。マスプロモーションや値引きに依存せず、SNSや広報・PR、CRMを駆使して話題化を図るマーケティング戦略を近年展開している。また話題化で終わらせず、データに基づいた1to1コミュニケーションを掛け合わせることにより、PLの改善も実現している点が同社の特徴だ。取り組みを率いるほっかほっか亭総本部の担当者と同社に伴走するBrazeの担当者が「MarkeZine Day 2026 Spring」に登壇し、具体的な取り組みをたっぷり語った。

顧客層の高齢化やリピート率の伸びに悩む

　ほっかほっか亭は1976年の第一号店の創業以来、のり弁当を世に広めた中食のパイオニアとして知られる。現在は西日本を中心に約700店舗を展開。2026年6月に節目の創業50周年を迎えるにあたり、第二創業の位置づけで改革に取り組んでいる。価格と商品力を武器にしてきた老舗ブランドが今、スーパーやコンビニをはじめ競合ひしめく市場環境に向き合っているのだ。

ほっかほっか亭 茶屋町店
ほっかほっか亭 茶屋町店

　同社はマーケティング活動がうまく機能している企業へのヒアリングを重ねる中で、自社の戦略を見直していった。特に印象的だったのが吉野家の取り組みで、コトラーが提唱した消費者行動モデル「5Aポジショニング」を起点に、マーケティング戦略を再設計した事例だったという。

　ほっかほっか亭の現状を分析した結果、三つの課題が浮き彫りになった。第一の課題は、主要顧客層の高齢化だ。ブランドの歴史が長くなるにつれて既存顧客層が高齢化し、Z世代やアルファ世代において認知が十分に広がっていなかった点が共有された。

　第二に、IPとのコラボ商品や新メニューを投入しても、リピート購入につながりにくい課題を挙げる。売上は一瞬だけ盛り上がるものの、すぐ元に戻ってしまうという。第三の課題が、原材料費の高騰だ。米・鶏肉・卵など主要食材の価格上昇が続き、利益構造を圧迫。顧客が満足する価格で商品を提供することが難しくなっている。

非効率だったマスマーケティングを中止

　これらの課題を受けて、同社は旧来型のマスマーケティング施策を一旦見直し「低予算でも伸びる話題化」と「顧客との継続的な関係を生む1to1コミュニケーション」を掛け合わせた新たな戦略へと舵を切った。

　新戦略では「話題化」を起点に、顧客一人ひとりのファン化を目指した。施策を通じて“ワクワク感”を醸成することにより、エンゲージメントを高めて継続購買を促す狙いだ。この戦略の中心に位置づけたのが「ほっかアプリ」だった。

ほっかアプリ
ほっかアプリ

　ほっかアプリは、商品をスムーズかつ楽しく購入できるよう設計されている。「購買のしやすさ」と「体験価値」の両立が、同社の競争優位性につながるという考えだ。

次のページ
「ｴｯﾎ ｴｯﾎ」2,600万impを獲得したXの投稿

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2026 Spring連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

山岸 裕一（ヤマギシ ユウイチ）

インタビューライター／編集ディレクター
広告・Webコンテンツディレクターなど、約20年の会社員を経て独立。ビジネス系を始め、AI・DXなどのテック系、マーケティング、人材採用、開発ストーリーに強みを持つ。経営者を中心に、取材人数はのべ600名超。フリーランス歴8年目。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：Braze株式会社

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/17 11:00 https://markezine.jp/article/detail/50486

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  2. 2
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化 NEW
  3. 3
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  4. 4
    ブランドを「経営の核」に据えているか？ レイ・イナモト氏から日本企業への問題提起 NEW
  5. 5
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  6. 6
    検索は「奪い合い」から「創出」へ　CVしやすい検索行動をデザインする新手法「SCM」の実践事例を公開
  7. 7
    Z世代を突くgreen colaと疲労に寄り添う三ツ矢サイダー。時代を捉えるブランディング
  8. 8
    広告費高騰時代の“流入後”最適化──東京スター銀行がLP改善とCTA検証でCVR120％超を達成
  9. 9
    マス広告中心からの脱却。ダヴがスクラブ市場を席巻した「ソーシャルファースト戦略」の全貌
  10. 10
    人より本音が出る？ リピート意向81.7％、工数97％削減を両立する「AIインタビュー」の真価
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  3. 3
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  4. 4
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  5. 5
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  6. 6
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  7. 7
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  8. 8
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  9. 9
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  10. 10
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて