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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～【5月27日・無料開催】

　AIによるデジタル広告の運用自動化が標準化し、誰もが「一定の成果」を出せるようになった一方、競合激化による獲得単価の高騰に直面している企業も少なくない。こうした環境で成果を出し続けるために必要な視点とは何か。

画像を説明するテキストなくても可
イベント詳細はこちら

　MarkeZineは2026年5月27日（水）、「AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～」をテーマにしたオフラインイベントを開催する。2026年の最新トレンドをふまえ、事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方を紐解く。

　当日は以下3つのセッションを用意している。

  • プラットフォームの最新動向をお伝えするとともに、経営レイヤー・事業責任者視点で「これからの広告投資」について語るパネルセッション
  • Criteoのエージェンティック・コマースが変える広告投資の新常識
  • 求人ボックス（カカクコム）・ベルーナ・LIFULLの3社が実践する「AI時代のROAS最大化」の具体的事例

単なる理論に留まらない、現場での「実践知」を凝縮したプログラムとなっている。参加申し込みおよびタイムテーブルの詳細はイベント公式サイトから確認を。

【開催概要】
MarkeZine Day Special powered by Criteo
AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～

日時：2026年5月27日（水）16:00～19:20
会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター
参加費：無料（事前登録・抽選制）

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/04/20 07:15 https://markezine.jp/news/detail/50680

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