AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～【5月27日・無料開催】

AIによるデジタル広告の運用自動化が標準化し、誰もが「一定の成果」を出せるようになった一方、競合激化による獲得単価の高騰に直面している企業も少なくない。こうした環境で成果を出し続けるために必要な視点とは何か。

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MarkeZineは2026年5月27日（水）、「AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～」をテーマにしたオフラインイベントを開催する。2026年の最新トレンドをふまえ、事業成長を最大化する「投資判断」と「目利き力」の磨き方を紐解く。

当日は以下3つのセッションを用意している。

プラットフォームの最新動向をお伝えするとともに、経営レイヤー・事業責任者視点で「これからの広告投資」について語るパネルセッション

Criteoのエージェンティック・コマースが変える広告投資の新常識

求人ボックス（カカクコム）・ベルーナ・LIFULLの3社が実践する「AI時代のROAS最大化」の具体的事例

単なる理論に留まらない、現場での「実践知」を凝縮したプログラムとなっている。参加申し込みおよびタイムテーブルの詳細はイベント公式サイトから確認を。



【開催概要】

MarkeZine Day Special powered by Criteo

AI時代の広告戦略 ～複雑化するメディア環境で成果を出すには～

日時：2026年5月27日（水）16:00～19:20

会場：御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

参加費：無料（事前登録・抽選制）