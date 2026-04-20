AI時代のマーケティングに不可欠な、知見を「資産」として活かす組織・仕組みづくりを学ぶ【オンライン】

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】AIが消費行動に介在する時代に、ブランドが生き残るための仕組みづくりを学ぶ

14時40分～15時10分に実施する『消費者の隣にいるAIは忘れない ー あなたのブランドはどう記憶されているか』には、AI時代の競争原理とそれに合わせた自社の仕組みづくりをテーマに、アドビの阿部 成行氏が登壇します。

「消費者の隣にいる」と言えるほどに、生活に浸透し続けているAI。競争原理がダイナミックに変わる中で企業が問われるのは、日々のマーケティング活動から生まれる判断や知見を組織として蓄え、次に活かせる状態にできるかどうかです。

本セッションでは、AIが選択を仲介する時代にマーケティングの競争原理がどう変わるのかを整理し、自社の知見を「資産」として自社に残すための仕組みづくりと基盤の考え方について具体的に解説します。

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。