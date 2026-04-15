×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZine Day 2026 Spring（AD）

広告費高騰時代の“流入後”最適化──東京スター銀行がLP改善とCTA検証でCVR120％超を達成

　広告費やクリック単価の高騰に加え、AIの普及による不正クリックや不正コンバージョンが増加し、集客効率は悪化の一途をたどっている。にもかかわらず、流入後のLPの改善や離脱ユーザーの追客まで手を回せている企業は多くはない。MarkeZine Day 2026 Springでは、「ミエルカ」などのツールで多くの企業の集客支援を実施してきたFaber Companyが登壇。東京スター銀行の事例をもとに、A/Bテストを中心としたLPの改善プロセスと得られた成果を公開した。

広告運用だけでは伸びない──導線最適化で成果を積み上げる

岩本：本題に入る前に、まずはWebマーケティングにおける施策の全体像について、簡単に整理させていただきます。

　リード獲得や新規顧客獲得を進める際、基本の流れは大きく「集客」「接客」「追客・育成」に分けられます。「集客」では広告やSEOなど複数のチャネルから流入をつくり、「接客」では受け皿となるWebサイトやLPでユーザー体験を最適化する。さらに「追客・育成」では、獲得したリードを継続的にフォローしていくことが重要です。

株式会社Faber Company　アナリティクス/CROチーム エレファントマネージャー　岩本 庸佑氏

岩本：集客面では、AIの発達を背景に不正クリックなどのアドフラウドが増え、広告費やクリック単価の高騰につながっています。アドフラウドについては、Web広告費の約22％が不正クリックだった、というデータもあるほど。流入してくるユーザーが適切でなければ、投下コストが無駄になってしまう。タグを設置し、不正対策エンジンでクリックやCV情報を解析、不正な広告配信を自動でブロックするなどの対策が必要です。

　また、LPO（ランディングページ最適化）でCVRを高めたとしても、95～97％程度のユーザーはコンバージョンせずに離脱してしまいます。こうしたユーザーをつなぎとめるために、当社ではLINEを活用した施策でアプローチしています。このように、集客から追客、そしてROI設計も踏まえたLTV最適化までを一気通貫で支援できるのが、我々Faber Companyの強みです。

　本日はその全体像の中でも、コンバージョンの成否を分ける「接客」の部分、特に「流入後のユーザー導線最適化」にフォーカスします。東京スター銀行様の事例を通して、A/Bテストを中心としたLP改善のプロセスと、そこから得られた成果を共有いたします。

広告運用に偏った体制が、獲得導線の改善を止めていた

岩本：東京スター銀行様では、どのような課題があり、今回当社に支援をご依頼いただいたのでしょうか。

岩瀨：従来からカードローン、おまとめローン、不動産担保ローン、口座開設など、各商材・テーマごとにLPを用意し、集客施策にも取り組んできました。一方で、当時は広告運用を中心とした体制だったこともあり、流入後の導線を継続的に検証・改善していく取り組みについては、さらに強化できる余地があると感じていました。見込み客獲得に関する対応も、商材ごとに担当者単位で進めている状況でした。

株式会社東京スター銀行　個人金融部門 セグメント戦略推進部 アシスタントヴァイスプレジデント　岩瀨 勝利氏

岩瀨：そこで、LP改善をより体系的・継続的に進めるべく、外部の知見も取り入れながら検証を深めていきたいと考えていました。そうした時に「ミエルカ」などのツールを利用していたFaber Company様から支援をご提案いただき、お願いすることにしたんです。

次のページ
KPIを細かく設計し、“なぜ”まで踏み込むPDCA

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZine Day 2026 Spring連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

太田 祐一（オオタ ユウイチ）

　日本大学芸術学部放送学科を中退後、脚本家を目指すも挫折。その後、住宅関係、金属関係の業界紙での新聞記者を経て、コロナ禍の2020年にフリーライターとして独立。現在は、IT関係を中心に様々な媒体で取材・記事執筆活動を行っています。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

提供：株式会社Faber Company

【AD】本記事の内容は記事掲載開始時点のものです　企画・制作　株式会社翔泳社

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/04/15 12:00 https://markezine.jp/article/detail/50549

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】 NEW
  2. 2
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  3. 3
    Z世代を突くgreen colaと疲労に寄り添う三ツ矢サイダー。時代を捉えるブランディング
  4. 4
    1.5cmのクリエイティブが消費者の行動を変えた！ファミリーマート「涙目シール」が生んだインパクト NEW
  5. 5
    AI型の購買行動にどう向き合うか。Speeeが説く、カオスな時代に事業を伸ばす「AEO」という戦略 NEW
  6. 6
    AIに選ばれ、人に決められる。元リクルートVP・現NexGenが説く「意思決定の分断」と統合マーケ論
  7. 7
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  8. 8
    なぜ丸亀製麺のデータ活用は成功するのか？勝率を最大化するデータサイエンス活用と意思決定の要諦を公開
  9. 9
    マス広告中心からの脱却。ダヴがスクラブ市場を席巻した「ソーシャルファースト戦略」の全貌
  10. 10
    Xから予測する2026年春の美容トレンド　「防御美容」が本格化、日本ブランドへの信頼回帰も
  1. 1
    【今どきシニア女性のお金事情】消費の満足度が急落、「家計と心のずれ」を紐解く
  2. 2
    EC売上3倍！G-SHOCKに学ぶ「コンテキスト×ファンダム」で態度変容を生むYouTube活用術
  3. 3
    トリドールCMO南雲克明氏がファミマへ。MD価値向上と新たな「感動創造」で挑む、コンビニ文化の進化
  4. 4
    ClaudeはなぜChatGPTを超えた？ 「社会的姿勢」が勝敗を分ける、AI企業の新しい競争軸
  5. 5
    消滅寸前3人だったマーケ組織を売上創造の要に。マクロミルの泥臭くも戦略的なBtoBマーケティング改革
  6. 6
    電通グループがリセット償却したM&A資産　次なる「AIエージェント基盤」の構築・投資に向けて
  7. 7
    AIは組織の「伴走者」。博報堂のAI思想がJTのIT部門にもたらした「共創」によるブランド構築の真価
  8. 8
    NFTで伝統行事の「収益力」を向上！博報堂プロダクツが挑む、地方文化振興のDX戦略
  9. 9
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】 NEW
  10. 10
    市場ポテンシャル5兆円のLLMO領域でトップランナーを目指す　LANYに若手マーケターが集まるワケ