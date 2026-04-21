AIが営業開発の担い手に？BtoBの常識を変える「商談獲得の自動化」実践例を語る【30分ウェビナー】

MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】商談獲得をAIで自動化する実践事例を紹介

11時40分～12時10分に実施する『AI SDRが変えるBtoB営業の新常識 ─ 商談獲得を自動化する実践アプローチ』には、SDR（営業開発）の役割をAIエージェントが担う新たな仕組みをテーマに、その実践に伴走するDynaMeetの澤野 拓実氏が登壇します。

「獲得したリードの多くが商談化されずに放置されている」というのはBtoB事業で度々挙げられる課題ではないでしょうか。フォーム送信後の対応遅れや画一的なフォローにより、見込み客の検討意欲が下がってしまうためだという指摘もあります。この課題を解決するのが、SDRの役割をAIエージェントに担わせる「AI SDR」というアプローチです。

本セッションでは、AI商談獲得プラットフォーム「Meeton ai」の実践事例をもとに、AI SDRの設計思想、導入で押さえるべきポイント、そしてリード対応から商談設定までを自動化する具体的な方法を伝えます。

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。