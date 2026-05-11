×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

LINEヤフー、不正な買い占めによる 高額転売防止を目的とした「転売対策ポリシー」を策定

　LINEヤフーが提供する「Yahoo!フリマ」および「Yahoo!オークション」は、不正な買い占めや転売による取引環境の混乱を防ぐため、新たに「転売対策ポリシー（以下、本ポリシー）」を策定した。

　近年、発売直後を中心に需要が集中し、一部の不正な買い占めや高額転売により、一般のユーザーが適正な価格で商品を購入しにくい状況が問題となっている。こうした状況は購入機会の不公平を生むだけでなく、取引価格の高騰や混乱を招くなど、取引環境全体に影響を及ぼしているため、より一貫性と透明性のある対応が必要であると判断した。

　具体的には、すべての出品行為を一律に禁止するのではなく、ユーザーが安心して売買を楽しめるように、取引環境への影響に応じて必要な範囲で出品制限などを進める。

　次のような状況が認められる場合、または同様の状況が生じる可能性が高いと同社が見なした場合に、総合的に判断し対策を実施する。

  • 個人で利用する範囲を超え、利益を目的として商品を大量に購入する「不正な買い占め」による転売が行われている場合
  • 不正な買い占めにより商品が不足し、本来購入したいユーザーが適正な価格で商品を入手しにくい状況が見られる場合
  • 商品を製造・販売する事業者による注意喚起や販売方法に反する形で取引が行われている場合
  • 混乱が当該商品市場にとどまらず、関連する市場全体に広がるおそれがある場合

　また、希望小売価格（定価）などを大きく超える価格での出品制限に加え、慢性的な商品不足が見られる場合には長期に、発売時期の需要集中が見られる場合には短期での出品の制限を実施するなど、取引環境への影響の有無や価格動向を踏まえ、状況に応じた柔軟な対応を行う。対象となる商品や制限の内容・期間については、LINEヤフーが指定するページで公表し、市場動向を踏まえて適宜見直しを図る。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/05/11 14:45 https://markezine.jp/news/detail/50731

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    広告業界に突如現れた「虎ノ門広告祭」。仕掛け人の（つづく）菅野薫氏が語る「非合理的な原動力」 NEW
  2. 2
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  3. 3
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  4. 4
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」 NEW
  5. 5
    埼玉西武ライオンズがファンの隠れた“熱狂”を発見！Amplitude AIの導入効果を語る NEW
  6. 6
    やみくもに「売上」を追うと赤字になる？ 財務視点で解き明かす「良い売上、悪い売上」 NEW
  7. 7
    AIが「How」を担う時代、企業の競争力の源泉とマーケターの役割はどう変わる？阪急交通社の実践に学ぶ NEW
  8. 8
    広告は「生成される」時代へ。Netflix・Nike・P&Gに学ぶリアルタイムパーソナライズの最前線
  9. 9
    レベニュー組織を「定数」で捉えるから成果が出ない？ 丸井氏に聞く、拡大に必要な「GTM戦略」の本質
  10. 10
    生活者の「無意識」を市場に変える。未充足なジョブを捉え、新たな文化を創る4ステップ
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  3. 3
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  4. 4
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  5. 5
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  6. 6
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  7. 7
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  8. 8
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  9. 9
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  10. 10
    Z世代を突くgreen colaと疲労に寄り添う三ツ矢サイダー。時代を捉えるブランディング