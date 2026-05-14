×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
【西口一希氏特別連載】マーケティングは何のため？仕事に活きる“OS”を学ぶ

「良い売上」をもたらすのは誰か？顧客を理解するためのフレームワーク

　初めてマーケティング領域に足を踏み入れた方は、戸惑うことが多いかもしれない。生活者が多様化し、数多くの手法や媒体があふれる今、顧客の態度や行動変容を促せる正攻法がないからだ。「使える手段が膨大にあるからこそ、事業成長に結びつくマーケティングの“OS”を備えてほしい」と語るのは、『顧客起点マーケティング』『良い売上、悪い売上』（いずれも翔泳社）などの著書を手掛けた西口一希氏。本連載は3回にわたり、新任マーケターの最速キャッチアップをサポートする。連載2回目では、「良い売上」をもたらす顧客を見出すためのフレームワークを解説していく。

【この記事で学べるポイント】
顧客を漠然と捉え、誰にも響かない施策をやみくもに打つのではなく、顧客の状況や心理を把握して事業成長につながる一手を打てるようになります。

顧客理解の粒度が粗いと、誰にも響かない

MarkeZine編集部（以下、MZ）：前回の記事では売上の「質」についてお聞きしました。今回は、「誰に（WHO）」価値を提案するかの根幹となる、対象顧客についてうかがいたいです。新任マーケターがターゲティングを任されることは少ないでしょうが、「ターゲットは30代女性」などの広い定義を提示されても、どうしていいかわからなくなりそうです。

西口：そうですよね。マーケティング初心者だけでなく、経験が長い方も陥りがちなのが、顧客を「デモグラフィック属性（性年代）」や「平均値」で捉えてしまうことです。実在する顧客はもっと多様で、属性だけで語ることは不可能です。

MZ：属性では区切れないのは、なぜでしょうか？

西口：仮に「30代女性」に多く購入されている化粧品を考えると、対象顧客には「毎日その商品を愛用しているファン」や「一度使ったけれど他の商品に移った人」、そして「ブランド名すら知らない人」が混ざっています。

　ファンに対して引き続き使っていただくアプローチと、名前すら知らない人にまずは認知してもらうアプローチは、まったく異なります。これらを一括りに「30代女性」として施策を打つと、誰の心にも響かない、中途半端なものになります。結果として、無駄な投資が増えてしまいます。

MZ：確かに、自分に置き換えて「30代女性」「20代男性」などと括られても、ピンときません。

西口：平均値も同じように、使い方に注意が必要です。身長160cmの人と180cmの人がいたら、平均すると170cmですが、170cm用の服はどちらの方にもフィットしませんよね。これは極端な例ですが、これだけ生活者の趣味趣向が多様化している今、粒度の粗い捉え方では前述のデモグラ分析と同じように、誰にも響かないのです。

顧客を「ロイヤル」～「未認知」に分ける

MZ：前回、売上は一緒くたではなく、継続的な事業成長につながる「良い売上」を集めることが重要だとうかがいました。そのためには、具体的に対象顧客をどのように分類するとよいのでしょうか？

西口：大きく2つ、「5segs（ファイブセグズ）」と「9segs（ナインセグズ）」というフレームワークを紹介します。2019年に上梓した『顧客起点マーケティング』（翔泳社）の他、MarkeZineでもたびたび紹介させていただいていますが、前回の「良い売上」と紐づけて、改めて解説します。

　先ほど、対象顧客について「毎日その商品を愛用しているファン」「一度使ったけれど他の商品に移った人」「ブランド名すら知らない人」という区分を提示しました。これは順に、ロイヤル顧客、離反顧客、未認知顧客、と言い表せます。でも、ここに欠けている層として、ロイヤルほどではないが普通に購入・利用している一般顧客と、買ったことはないが知っているという認知未購入顧客が挙げられます。

　実は、BtoC・BtoBを問わずあらゆるビジネスは、これから購入していただきたい潜在顧客も含め、この5層に必ず分類できます。図解すると、次のようになります。右側に記したように、認知の有無、購入経験の有無、そして購入頻度によって分類できます。このフレームワークを「5segs」といいます。

5segs（ファイブセグズ）
5segs（ファイブセグズ）

次のページ
売上ゼロの顧客にかける費用を、どう捉えるか

NEXT

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
【西口一希氏特別連載】マーケティングは何のため？仕事に活きる“OS”を学ぶ連載記事一覧
この記事の著者

高島 知子（タカシマ トモコ）

　フリー編集者・ライター。主にビジネス系で活動（仕事をWEBにまとめています、詳細はこちらから）。関心領域は企業のコミュニケーション活動、個人の働き方など。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/05/14 08:00 https://markezine.jp/article/detail/50678

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ

イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦 NEW
  2. 2
    広告業界に突如現れた「虎ノ門広告祭」。仕掛け人の（つづく）菅野薫氏が語る「非合理的な原動力」
  3. 3
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  4. 4
    BMWが「クルマと音声メディアの親和性」を証明。Spotify×人流データによるディーラー送客促進 NEW
  5. 5
    埼玉西武ライオンズがファンの隠れた“熱狂”を発見！Amplitude AIの導入効果を語る
  6. 6
    Adobe Summit 2026 現地レポート　AI時代の顧客体験提供は「ブランド可視性」が鍵に NEW
  7. 7
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  8. 8
    インバウンド施策に力を入れる伊藤園、海外顧客の声をどう捉える？AI時代の「顧客の声」の捉え方 NEW
  9. 9
    AIが「How」を担う時代、企業の競争力の源泉とマーケターの役割はどう変わる？阪急交通社の実践に学ぶ
  10. 10
    戦略系UGCマーケティングAGとしてやり切っていく――ウィングリットに聞いた「UGC戦略の設計思考」
  1. 1
    西友買収で関東進出！トライアルがリテールメディアで仕掛ける「売れる店作り」の全容【店舗売上42％増】
  2. 2
    ヤマト運輸が「デジタルな対面」で挑む親近感の醸成、コンテンツ内製で実現する双方向コミュニケーション
  3. 3
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  4. 4
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  5. 5
    アサヒビールはなぜ「お客様中心」をやり切れるのか？N=1を戦略に変える「消費者インサイト部」の進化
  6. 6
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  7. 7
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  8. 8
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  9. 9
    2年連続2桁伸長「SHISEIDO」のCRM戦略。F2転換に導く、LINEのパーソナライズ配信の極意
  10. 10
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは