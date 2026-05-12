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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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AIによる「没個性化」を超えて。生活者との関係性を編み直す「対話」の方法論【30分ウェビナー】

　MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】商談獲得をAIで自動化する実践事例を紹介

　13時50分～14時30分に実施する『AIによる「没個性化」を超えて。ブランドに命を宿し生活者との関係性を編み直す「Branded AI Agent」実装メソッド』では、多くの企業の課題として、AIを活用するほどアウトプットが中央値に偏りブランドらしさが失われるという「効率化と個性化のジレンマ」に着目。AI時代のブランドが生活者や社会とどのように関係性を築くべきかというこの課題に、解決の鍵として「対話」にフォーカスしていきます。

　博報堂のエクスペリエンスディレクター・中島優人氏と博報堂テクノロジーズのテクニカルリード・岸本悠祐氏が登壇し、博報堂独自のブランディング及びブランド体験デザインの方法論「Branded AI Agent」について議論。AI時代のブランド規定のあり方から、それらを実現するためのテクノロジー、最新事例を踏まえた体験デザインTipsまで、単なる効率化ツールではなく、「対話」を通じて生活者や社会との関係性を編み直すパートナーとしてのAIの可能性を提示します。

詳細や視聴登録は、セッション詳細ページをチェック！

　2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）
・場所：オンライン
・参加費：無料（事前予約制）
・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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MarkeZine（マーケジン）
2026/05/12 12:30 https://markezine.jp/news/detail/50745

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