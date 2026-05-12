Moloco、アプリマーケター向けのCTVソリューションを提供開始

Molocoは、アプリのダウンロードやエンゲージメント向上を支援するソリューション「Moloco Ads for Performance CTV」の提供を開始した。

同ソリューションは、モバイル広告ビジネスの成長を支えるAIをテレビ向けに最適化し、設計段階からパフォーマンスを重視し構築したCTVソリューション。広告主が設定した目標に対し、リアルタイムでインプレッションが最適化される他、主要なモバイル測定パートナーとの連携により、キャンペーンのアトリビューションを計測できる。これにより、スクリーンを横断して高価値ユーザーにリーチし、コンバージョンすることが可能になる。

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