×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

GPとREVISIO、CTV上でのYouTube広告のアテンション最適化を目指す共同研究を開始

　2025年8月19日、フリークアウト・ホールディングスの子会社でYouTube上のコンテキスト動画広告サービスを提供するGPは、REVISIOとともにコネクテッドTVにおけるYouTube広告のアテンション最適化を目指す共同研究開発を開始した。

　今回の共同研究では、REVISIOが持つテレビ視聴における人体認識技術とパネルデータを活用し、コネクテッドTVでYouTube動画を視聴するユーザーの注視度測定データを取得する。これにより、実際の視聴ユーザーごと、動画ごとの注視傾向を調査することが可能となる。両社は、このデータを基に動画単位で注視度の可視化と広告アテンション最適化の実現を目指して研究を進める。

　GPは2024年にYouTube広告の視聴率と視聴態度に関する独自調査を行い、YouTube動画のカテゴリごとに視聴態度が異なることを明らかにしているが、広告掲載動画の具体的な注視度やその測定は未調査であった。今回の共同研究では、その点を補完する狙いがある。

【関連記事】
インテージ、YouTube広告の実店舗売り上げへの効果を計測するソリューションの提供を開始
インテージ、広告効果測定サービスのサンプルサイズと対象のYouTube広告フォーマットを拡大
ノバセル、YouTube広告でレスポンスの計測・運用改善のサービスを提供開始
「YouTube Works Awards Japan 2025」発表、サントリーがグランプリ受賞
セプテーニ、YouTubeの認知広告効果を可視化する分析ソリューションの提供を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/26 15:15 https://markezine.jp/article/detail/49717

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    動画広告の成果をどう測る？電通デジタルとライフネット生命が事業貢献度を可視化！ NEW
  2. 2
    Criteo＝「リタゲ」だけではない！CPA微増でCVを最大化するコマース・オーディエンスとは？ NEW
  3. 3
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  4. 4
    クリエイティブ界の登竜門に挑戦！Droga5 Tokyo若手4人による「ヤングカンヌ」体験記 NEW
  5. 5
    フィルターバブルを破ろうとしている女の子たち。これからの世界の広げ方
  6. 6
    DeNAが優勝しなければ魂を取られる!?　プロ野球史上初・シーズン連動縦型ショートドラマの狙いと成果 NEW
  7. 7
    ミツカンのD2C「ZENB」が気づいた離脱の理由　継続購入を促進するデータ分析のコツを公開
  8. 8
    AIに勝る共感コンテンツ産業への投資　広告会社ADK事業買収と「電通S&E」事業の転換
  9. 9
    デジタル広告のCPAが7割に改善！メディケア生命保険が挑戦した“自動化時代”の運用体制見直し
  10. 10
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    LINEヤフーと電通、電通デジタルの共同分析基盤「SynWA project」とは？活用方法を聞く
  5. 5
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  6. 6
    【初取材】Netflixは広告プラットフォームではない。目指すのは「広告も含めた最高な視聴体験」
  7. 7
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  8. 8
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  9. 9
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  10. 10
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る