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インテージ、「従業員の行動が、売上を動かす」をデータで証明・実装する新ソリューションを提供開始

　インテージは、2025年4月にリリースした顧客体験（CX）の成果創出メカニズムを可視化する「i-KPIマップ（CX版）」をベースに、従業員体験（EX）の成果構造まで統合したソリューション「i-KPIマップ（CX&EX版）」を開発し、提供を開始した。

　近年、従業員体験（EX）の向上が、顧客体験（CX）の向上をもたらすという認識が広がっている。しかし、CXとEXを同一のフレームワークで統合し、業績に直結する優先アクションまでをデータで横断的に導くアプローチは、これまで体系化・サービス化されていなかった。

　「i-KPIマップ（CX&EX版）」では、従業員体験（EX）を人事部門が扱う職場環境・待遇の話として切り離すのではなく、従業員が顧客に向き合う姿勢や行動を生み出す土台として捉えている。顧客体験（CX）と従業員体験（EX）を同じフレームワークで測定・連動させることで、「どのEXへの投資がCX向上につながり、売上に効くか」を経営・マーケティング・現場が共通言語で判断できるようになる。

　具体的には、KPI（従業員の意向・行動）、感情パス（働く動機づけ・誇り・愛着などのエンゲージメントとベース満足、スイッチングバリア）、EXファクター（労働環境・上司との関係・成長実感など）の3層で構造化し、「従業員が前向きに働き、顧客に価値を届けるまでの心理と体験」を体系化している。職場環境の改善や称賛文化の醸成といった従業員向けの施策が、どのように顧客満足度や継続利用意向に寄与するかを可視化し、重点的に取り組むべき事項を特定できるようになる点が特徴だ。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

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2026/05/13 09:45 https://markezine.jp/news/detail/50743

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