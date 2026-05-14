Salesforce、新規顧客へSlackを標準提供　初日からAIワークプラットフォームを利用可能に

セールスフォース・ジャパン（以下、Salesforce）は、すべてのSalesforce顧客向けに、Slackを初日から利用可能なAIワークプラットフォームとして全顧客に提供開始した。

Salesforceは、Slackを現代的かつ会話型のインターフェースと位置づけ、CRMデータと連携したAIワークプラットフォームを追加費用なしで提供。顧客はSalesforce環境の立ち上げ初日から、Slack上で顧客データや業務コンテキストとつながった形で業務を進められるようになる。

具体的には、AIアシスタント「Slackbot」が、商談の更新や通話記録といったCRM操作をはじめ、複数ツールにまたがるワークフローやカレンダー調整などを会話型インターフェース上で自律的に実行させる。また、優先タスクを一元化して提示する「Today」ビューなどの新機能も追加された。

これによりユーザーは、複数のツールを切り替える際に生じる時間や文脈の喪失を防ぎ、優先業務に集中できるようになる。データ、チーム、AIをSlack上に集約させることで、組織全体の業務効率化と課題解決を支援する。

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