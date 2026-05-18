「AIペルソナ」本当に実務で使えていますか？最前線のリサーチ手法を事例とともに解説【視聴無料】

こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】実務で使える、AIペルソナ活用のアプローチとは

17時20分～17時15分に実施する『「AIペルソナの回答を、どう成形していくべきだろうか？」 - マーケティングリサーチ業が研究する疑似的なインサイトの定式化 -』には、マクロミルグループのQOでストラテジックプランナー／AIフェローを務める大塚氏が登壇。

近年、生成AIをペルソナ化してロールプレイさせる試みは広がっており、多くの企業がより効果的なアプローチを模索している段階といえます。「どのようにしてペルソナを設定すべきか」「どのようにして推測精度を担保するか」といった課題に直面する担当者もいるのではないでしょうか。

本セッションでは、リサーチ企業であるQOが実践するアプローチを、最新の学術的見地を交えながらPoC事例の結果とともに紹介します。

2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

セッションの参加登録は20日（水）13時まで！視聴ができるのは事前登録いただいた方のみとなりますので、まだの方はお早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）

・場所：オンライン

・参加費：無料（事前予約制）

・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。