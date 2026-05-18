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MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

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「AIペルソナ」本当に実務で使えていますか？最前線のリサーチ手法を事例とともに解説【視聴無料】

　こんにちは、MarkeZine編集部です。MarkeZineは、5月21日（木）に「MarkeZine Day 2026 Online」をオンラインで開催します。

　本イベントは「AIで解き放つ、マーケティングの真価」のコンセプトのもと、AI×マーケティングの最前線を1日で学ぶことができます。本記事では、編集部一押しの注目セッションをご紹介します。

【注目セッション】実務で使える、AIペルソナ活用のアプローチとは

　17時20分～17時15分に実施する『「AIペルソナの回答を、どう成形していくべきだろうか？」 - マーケティングリサーチ業が研究する疑似的なインサイトの定式化 -』には、マクロミルグループのQOでストラテジックプランナー／AIフェローを務める大塚氏が登壇。

　近年、生成AIをペルソナ化してロールプレイさせる試みは広がっており、多くの企業がより効果的なアプローチを模索している段階といえます。「どのようにしてペルソナを設定すべきか」「どのようにして推測精度を担保するか」といった課題に直面する担当者もいるのではないでしょうか。

　本セッションでは、リサーチ企業であるQOが実践するアプローチを、最新の学術的見地を交えながらPoC事例の結果とともに紹介します。

詳細や視聴登録は、セッション詳細ページをチェック！

　2026年5月、MarkeZineは20周年を迎えます。テクノロジーが進化しても「顧客を理解し、価値を届ける」という本質は変わりません。AIという強力なパートナーを得た今、AX（AI Transformation）を推進するトップランナーたちはどのような未来を見据えているのか。本イベントでその最前線を共有します。

　セッションの参加登録は20日（水）13時まで！視聴ができるのは事前登録いただいた方のみとなりますので、まだの方はお早めにご登録ください。

MarkeZine Day 2026 Online 開催概要

・日時：2026年5月21日（木）10:00～18:30（本セッションは16:00～16:30）
・場所：オンライン
・参加費：無料（事前予約制）
・注意事項 ：イベントを視聴できるのは、事前にご登録いただいた方のみとなります。5月20日（水）17:00頃に視聴方法をメールにてお送りする予定です。

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MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

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2026/05/18 15:00 https://markezine.jp/news/detail/50777

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