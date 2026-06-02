「CHILL OUT」が「秒で消せるバナー広告」を展開、消せない広告のモヤモヤにアプローチ

コカ･コーラシステムは、6月1日より、リラクゼーションドリンクブランド「CHILL OUT（チルアウト）」において、「秒で消せるバナー広告」を開始した。さらに、6月17日から6月30日までの期間限定で、コカ・コーラ公式アプリ「Coke ON」にて、次々に表示されるバナー広告を消して遊べるゲーム「バナー広告バスター」を配信する。

同広告は、“WEBブラウザ上に「閉じるボタン」や「×印」「closeマーク」が乱立し見つけにくい”という現代人のモヤモヤに着目。「閉じるボタン」が一目でわかるようデザイン・開発された。

「閉じるボタン」の位置をあえて指し示すことで、バナー広告をクリックしてもらうのではなく、一瞬で消去してもらうという爽快な体験を提供する。

Coke ONにて配信される ゲームも楽しく遊んでいるだけで、様々なバナー広告のパターンを学習し、見つけにくいバナー広告に出会っても一瞬で対処できるようになることを目指している。

なお、本施策に関して、公式キャラクターであるチルくんも並々ならぬ思いがあるようだ。

ブランド公式キャラクター「チルくん」のコメント

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