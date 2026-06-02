UXインテリジェンス協会、新理事に浅沼尚氏が就任　AI時代におけるUXの高度化を推進

UXインテリジェンス協会（以下、UXIA）は、2026年3月31日付で浅沼尚氏が新たに理事として就任したことを発表した。デジタル庁をはじめ行政におけるデザインとテクノロジーの融合を牽引してきた同氏の理事就任により、AI時代におけるUXインテリジェンスの社会実装と高度化を推進していく。

浅沼尚氏

浅沼氏は、日系総合電機メーカー、外資系デザインコンサルティング会社、メガバンク戦略子会社において企業のデザイン戦略やサービスデザイン実務、デザイン組織立ち上げに従事してきた。2021年にデジタル庁CDO（Chief Design Officer）、 2022年にデジタル庁デジタル監に就任。 2025年よりデジタル庁参与（現職）、2026年1月より、GovTech Tokyo エグゼクティブ・アドバイザー（現職）を務める。

「本格的な『エージェント型AI時代』の幕開けにおいて、人とテクノロジーの共生を生む『善きUX』やこれを実現する知性は、もはや不可欠な社会基盤です。これまでの官民両面での経験を活かし、より豊かでより信頼できる社会基盤を次の世代に引き継げるよう尽力いたします」と浅沼氏はコメントした。

浅沼氏就任後のUXIA新体制は、下記のとおり。

理事長 遠藤 直紀 株式会社ビービット 代表取締役

副理事長 小林 大介 株式会社電通デジタル AIトランスフォーメーション部門 部門長

理事 浅沼 尚 デジタル庁 参与／一般財団法人GovTech東京 エグゼクティブアドバイザー

理事 伊藤 真人 株式会社セガ エックスディー 取締役 執行役員 COO

理事 白坂 成功 慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科教授

監事 小田島 常芳 弁護士・東京丸の内法律事務所

顧問 篠原 稔和 NPO法人 人間中心設計推進機構 顧問 理事長／豊橋技術科学大学 客員教授／ソシオメディア株式会社 代表取締役会長

顧問 葉村 真樹 ボストンコンサルティンググループ パートナー＆ディレクター／東京都市大学デザイン・データ科学部 教授

顧問 深津 貴之 株式会社THE GUILD 代表取締役

事務局長 藤井 保文 株式会社ビービット 執行役員 日本リージョン 代表

副事務局長 小浪 宏信 株式会社電通デジタル エクスペリエンス＆プロダクト部門 部門長

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