LINEスタンプとお酒で気持ちを届ける　サントリーの新ソーシャルギフトサービス、「ノンデネ」開始

サントリーは2025年8月12日から、サントリーLINE公式アカウント「おとなサントリー」で新ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」の提供を開始した。

「ノンデネ」はLINE上でスタンプと同社のアルコール類と交換可能なドリンクチケットを贈ることができるギフトサービス。

同サービスは、近年ライフスタイルや価値観が多様化する中で、気軽に気持ちを伝える手段としてソーシャルギフトが活用されていることを受けて開始された。サントリーは同サービスをきっかけに、ユーザーに「人と人をつなぐ」という同社商品の魅力を感じてもらうことを狙いとしている。

同サービスの特長として、まずスタンプの多彩さがある。オリジナルキャラクター「デネさん」のスタンプは200種類以上あり、その時の気持ちに応じたものを選ぶことができる。

また、LINEのメッセージで送る以外に、メールやInstagram、Xなどの各種SNSでも、URLの形式で送ることが可能だ。

ドリンクチケットを贈られた相手は、8種類の商品からひとつを選択。全国のファミリーマート、ローソンで実物を受け取ることができる。

具体的なサービス利用の流れは以下の通り。

贈る側

LINE公式アカウント「おとなサントリー」から「ノンデネ」にアクセス 200種類以上のラインナップから、届けたい気持ちに応じたスタンプをひとつ選択 クレジットカードまたはPayPayで決済（1回あたり290円・税込） 届けたい相手を選択してLINEで送付、またはURLをメールや各種SNSで送付

受け取る側

LINEのメッセージまたはURLから「ノンデネ」にアクセス スタンプとドリンクチケットを受け取り ドリンクチケットを引き換えたい店舗・商品を選択し、クーポンを発行 有効期限までに店舗でクーポンを使用し、商品を受け取り

