×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

MarkeZine Day 2025 Autumn

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

LINEスタンプとお酒で気持ちを届ける　サントリーの新ソーシャルギフトサービス、「ノンデネ」開始

　サントリーは2025年8月12日から、サントリーLINE公式アカウント「おとなサントリー」で新ソーシャルギフトサービス「ノンデネ」の提供を開始した。

　「ノンデネ」はLINE上でスタンプと同社のアルコール類と交換可能なドリンクチケットを贈ることができるギフトサービス。

　同サービスは、近年ライフスタイルや価値観が多様化する中で、気軽に気持ちを伝える手段としてソーシャルギフトが活用されていることを受けて開始された。サントリーは同サービスをきっかけに、ユーザーに「人と人をつなぐ」という同社商品の魅力を感じてもらうことを狙いとしている。

　同サービスの特長として、まずスタンプの多彩さがある。オリジナルキャラクター「デネさん」のスタンプは200種類以上あり、その時の気持ちに応じたものを選ぶことができる。

　また、LINEのメッセージで送る以外に、メールやInstagram、Xなどの各種SNSでも、URLの形式で送ることが可能だ。

　ドリンクチケットを贈られた相手は、8種類の商品からひとつを選択。全国のファミリーマート、ローソンで実物を受け取ることができる。

　具体的なサービス利用の流れは以下の通り。

贈る側

  1. LINE公式アカウント「おとなサントリー」から「ノンデネ」にアクセス
  2. 200種類以上のラインナップから、届けたい気持ちに応じたスタンプをひとつ選択
  3. クレジットカードまたはPayPayで決済（1回あたり290円・税込）
  4. 届けたい相手を選択してLINEで送付、またはURLをメールや各種SNSで送付

受け取る側

  1. LINEのメッセージまたはURLから「ノンデネ」にアクセス
  2. スタンプとドリンクチケットを受け取り
  3. ドリンクチケットを引き換えたい店舗・商品を選択し、クーポンを発行
  4. 有効期限までに店舗でクーポンを使用し、商品を受け取り

【関連記事】
スタンプの無料配布キャンペーンを低予算で実施「LINE PRスタンプ」 中小企業のPR活用を視野
LINEスタンプに複数のスタンプを組み合わせる新機能、Xでもトレンド入り
GiftX、もらった側が選び直せるソーシャルギフトサービス「GIFTFUL」の提供開始
Supership、NFCタッチでLINEミニアプリが起動する「タッチギフト for LINE」提供
AnyMind Group、eギフトサービス事業を展開するAnyReachを子会社化

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • Pocket
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2025/08/19 09:45 https://markezine.jp/article/detail/49710

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    「想定どおりにいかない」を前提に売上目標を達成し続ける　丸亀製麺独自のロジカルなアプローチとは NEW
  2. 2
    生成AIは“ビジネスシーン”にどこまで浸透したのか？　データで見る利用実態 NEW
  3. 3
    新マーケティング視点「デジタル生活者発想」とは？メタバース生活者に学ぶ！ NEW
  4. 4
    花王ヘアケアのブランドポートフォリオが完成　若年層ターゲットの第3弾新ブランド「MEMEME」を発表
  5. 5
    群雄割拠の縦型動画時代、若年層に響くコンテンツを作るには？サイバーエージェントの専門チームに聞く勘所
  6. 6
    1ヵ月の予約枠が10分で埋まる？！コーセーの最新技術に学ぶ「消費者が本当に求めているレコメンドの形」
  7. 7
    高価格帯入浴剤のパイオニア「BARTH」が目指すブランド拡大　巧みなコミュニケーション戦略を振り返る
  8. 8
    リピート増！魔王も丸投げする「データ活用」を解決【異世界マンガ】で学ぶLINEミニアプリ活用
  9. 9
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方
  10. 10
    コミュニケーションに溶け込む！若年層に届く「LINEプロモーション絵文字」
  1. 1
    アパレル大手ワールドのMA刷新　属人化を脱し、“現場で動く”CX戦略とは
  2. 2
    なぜあの広告はZ世代に刺さったのか？ 事例で読み解く、3つの広告カテゴリーと10要素
  3. 3
    打ち手の精度は“顧客理解の深さ”で決まる。行動×心理データから導く、実践的「顧客理解フレーム」とは
  4. 4
    ファンの声が企画になる、清水エスパルスの「巻き込み力」に学ぶファンマーケティング
  5. 5
    ペルソナの作り話はバレる！本気の好きをカタチにするアサヒビールの新組織「新顧客創造研究所」に迫る
  6. 6
    話題化と購買に寄与！花王「THE ANSWER」の大ヒットを支えたヤフーとLINE活用とは？
  7. 7
    マーケティング以外でマーケティングを進化させる方法｜利便性・操作性だけじゃない「UXデザイン」の基本
  8. 8
    若年層の心をぐっと掴む！企業初の取り組みとなった、アサヒ飲料の「LINEプロモーション絵文字」活用
  9. 9
    LINEヤフーも驚く「仕組み化と再現性」AI活用で予算規模を問わず成果を出すサイバーエースの広告運用
  10. 10
    「提案が通らない」悩みを解消する、隠れた重要スキル──BtoBマーケに必須の“社内合意形成”の進め方