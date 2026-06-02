Spotify、音声メディアの現在と未来を包括的に分析した調査レポートを国内初発表

オーディオストリーミングサービス Spotifyは、音声メディアの現在と未来を包括的に分析したレポート「The Sound-On Era（サウンドオンの時代）」を発表した。本レポートは、米国・英国・ドイツ・メキシコ・日本の消費者5,000人、12市場の広告主105人へのアンケート、および業界専門家30名へのインタビューをもとに作成された。

ハイライトは以下のとおり。

音声メディアは「後悔しない時間」を生み、心身の豊かさを高める存在

調査では、消費者は音声に費やした時間を他メディアと比べて「後悔しない」と回答しており、音声メディアが、通勤・運動・料理など、様々な生活シーンに寄り添い、認知的な負荷を軽減しながら心身の豊かさを高める存在であることが明らかになった。

【主な調査結果】

消費者の91％が、音声ストリーミングのために他のオンライン活動を中断した経験あり

Spotifyユーザーの80％が、音声聴取中に他プラットフォームの動画音声をミュート

消費者の61％が聴いた音声コンテンツの内容をよく記憶している（SNSコンテンツ比プラス6％）

消費者の36％が、SNS広告より音楽・ポッドキャスト広告を信頼しやすいと回答

AIと音声の融合で、双方向でインタラクティブな音声体験への需要が拡大

AIと音声の融合により、消費者の音声活用が受動的なものから双方向でインタラクティブな体験に移行していることが明らかになった。Spotifyでもその変化は数字に表れており、2025年5月のAI DJ機能ローンチ後、世界のストリーミング再生数が45％増加し、同年第4四半期には、同機能ユーザーの42％が音声コマンドを日常的に活用している。

【主な調査結果】

消費者の88％が、AIアシスタントからの音声による返答を求めている

広告主の85％がインタラクティブで会話型のオーディオフォーマットは広告の未来と回答

リスナーの57％が、画面オフの状態でも気に入った広告に音声コマンドで反応すると回答

音声エージェントの世界市場規模は2024年の24億ドルから2034年に475億ドルへ拡大予測

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