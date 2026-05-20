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QO、AI時代の意思決定を支援する研究機関「AI Insight Institute／AIII」発足

　リサーチとプランニングを手掛けるQOは2026年5月20日、AI技術をリサーチ・プランニングの実務に実装することを目的とした研究機関「AI Insight Institute（以下、AIII）」を発足した。これにより、QOが蓄積した知見やデータアセットとAI技術を融合し生活者理解を拡張することで、マーケティング活動における意思決定の高度化を支援する。

　AIIIは、理論的な研究開発にとどまらず、実務で機能するソリューションの展開や既存リサーチサービスの高度化を主要な領域として活動。具体的には以下3領域を推進する。

（1）研究開発領域
AI時代の生活者研究：
AIの普及により変化する生活者の意識・行動・意思決定プロセスを継続的に捉え、変化を観測・蓄積・解釈し、実務活用の土台となる知見を構築する。

（2）ソリューション展開領域
生活者AIペルソナの開発およびソリューション提供：
定量・定性の知見を統合し、生活者のナラティブをAIで再現。「対話可能な生活者像」として、実務に即したソリューションを展開する。

Agentic Researchのソリューション提供：
マーケティングリサーチ活動における課題設定から探索・整理・示唆出しまで伴走する自律型支援エージェントの構築を支援する。

（3）既存サービスの高度化領域
AI-Augmented Researchの推進：
AI活用によりリサーチ運用力を拡張し、高速かつ高品質な示唆抽出を実現する。

リサーチ＆プランニングRAGの開発：
QOが培ってきた「見立て」や企画ノウハウをAIに実装。再現性を高め、顧客支援の高度化を目指す。

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2026/05/20 15:00 https://markezine.jp/news/detail/50796

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