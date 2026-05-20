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2026年度大学新入生、SNS利用はBeReal.が急拡大／9割以上が生成AIを利用【東京工科大学】

　東京⼯科⼤学は2026年度の新⼊⽣を対象に、SNSなどコミュニケーションツールの利⽤状況に関するアンケート調査を実施した。同調査は2014年より実施しており、今回が13回目となる。以下、一部内容を紹介する。

利用増加率1位はBeReal.、Instagramも11年連続増

　まず、現在使用しているSNSの利⽤率を調べた。1位はLINEで99.1％となり、2014年の調査開始以来13年間連続でトップとなった。2025年調査で初の2位となったInstagram（3.4ポイント増、86.0％）は11年連続で増え、3位のX（1.2ポイント減、77.0％）との差を9ポイントに広げた。

現在利用しているSNS（全体／複数回答）、クリックして拡大

　男女別で見ると、Instagramは特に女子の利用率（3.0ポイント増、94.6％）ではLINE（99.0％）に迫っており、男子（3.1ポイント増、78.6％）も初めてX（76.4％）を上回り2位にランクインした。3位のTikTok（5.8ポイント増、54.3％）は7年連続で増加し、女子は7割（5.5ポイント増、70.3％）に達し、男子（5.2ポイント増、40.6％）も大きく増加。

　また、SNSで最も増加率が高かったのがBeReal.（7.0ポイント増、41.4％）で、女子では5割半ばまで伸び（7.0ポイント増、54.7％）、男子も増加（6.2ポイント増、30.1％）した。

現在利用しているSNS（男女別／複数回答）、クリックして拡大

連絡手段にはInstagramのDMが利用拡大

　次に、普段の連絡⼿段に使うツールを調査。すると、1位のLINE（98.5％）に次いでInstagramのDM（3.8ポイント増、55.1％）が前年に続き拡大した。女子では男子の1.6倍となる約7割（69.5％）に達した。また3位のDiscord（0.9ポイント減、23.0％）は4年連続で2割台前半（SNS利用率では4割台）を維持し、男子の利用が女子の2.5倍となっている。

普段、家族や友人との連絡に使っているもの（全体／複数回答）、クリックして拡大
※2014年～2018年は「普段、メッセージのやりとりで友人との連絡方法に使っているもの」として質問
普段、家族や友人との連絡に使っているもの（男女別／複数回答）、クリックして拡大

9割以上が生成AIを利用

　続いて、今回が初となる生成AIの利用状況調査では、新⼊⽣全体の9割以上がいずれかの生成AIを利用していることがわかった。トップはChatGPTで8割超（80.8％）、次いでGeminiが4割弱（38.8％）だった。ChatGPTは女子（86.5％）が男子よりも10.6ポイント高いのに対し、Geminiなど他の生成AIでは男子が女子よりも高い傾向が見られた。

普段利用している生成AI（全体／複数回答）、クリックして拡大
普段利用している生成AI（男女別／複数回答）、クリックして拡大

Netflixが急拡大、Amazonプライム・ビデオにせまる

　現在利用している動画配信サービスを尋ねると、YouTube（97.6％）が2019年以降95％以上を維持。2位のAmazonプライム・ビデオ（1.9ポイント増、48.0％）に次いで、Netflix（16.9ポイント増、45.8％）が女子では半数（48.8％）にせまるなど過去最大の伸びに。TVer（3.7ポイント増、32.3％）は女子で半数近く（9.3ポイント増、47.9％）まで拡大し、男子の約2.5倍となった。

現在利用している動画配信サービス（全体／複数回答）、クリックして拡大
現在利用している動画配信サービス（男女別／複数回答）、クリックして拡大

【調査概要】
実施日：2026年4月2日〜4月22日
対象：2026年度の東京工科大学新入生（八王子および蒲田キャンパスの6学部）
サンプル数：1,682人（回答率89.6％、男女比：53.8％対46.2％）
方法：Moodleによるオンラインアンケート※2014年〜2019年は対⾯記⼊⽅式

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2026/05/20 13:45 https://markezine.jp/news/detail/50748

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