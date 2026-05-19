×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

MarkeZine Day 2026 Online

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

【おすすめ】Google「優先ソース機能」でMarkeZineの記事が読みやすくなります

　2026年5月1日、Googleが提供する「Preferred Sources（優先ソース）機能」が日本語でも利用可能になりました。

　優先ソース機能は、Google検索結果の「トップニュース」欄にお気に入りのメディアやWebサイトを優先的に表示させる機能です。これを機にMarkeZineを登録していただくと、旬のITニュースやインタビュー記事にアクセスしやすくなりますので、ぜひご利用ください。

「優先ソース機能」でMarkeZineを登録するには

1. Google検索「トップニュース」欄から登録する

　Google検索をした結果画面から「トップニュース」横にあるアイコン（下図参照）をクリック。「優先するソースを選択」という画面が表示されたら、入力欄に「MarkeZine」と入力します。

　チェックマークを入れて登録完了です。

2. リンク先から登録する

　下記のリンクをクリックし、チェックマークを入れます。その後、「結果を再読み込み」ボタンを押すことで登録が完了します。

https://www.google.com/preferences/source?q=MarkeZine

　なお、MarkeZineに限らず、翔泳社が運営するWebメディアについても同様の方法で優先ソースに登録することができます。ぜひ、お試しください。

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/05/19 08:00 https://markezine.jp/news/detail/50776

Special Contents

PR

Job Board

PR

おすすめ


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  2. 2
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  3. 3
    「価値」は顧客が見出すもの。3つの法則で考える、ロイヤル顧客の重要性 NEW
  4. 4
    BtoBのCPA高騰に負けない認知戦略　GRAND×PIVOTが実現する「質の高い認知」の作り方 NEW
  5. 5
    「無色透明」のインフラから「くらしの会社」を目指して。東京ガスが挑む、エビデンスに基づくブランド戦略 NEW
  6. 6
    広告業界に突如現れた「虎ノ門広告祭」。仕掛け人の（つづく）菅野薫氏が語る「非合理的な原動力」
  7. 7
    横山隆治氏新連載：マーケティングOSのアップデート｜第1回「広告会社の古いOS」を更新せよ。
  8. 8
    BtoBマーケティングのリサーチはBtoCと何が違う？ハマりやすい2つの落とし穴
  9. 9
    AIは“第3の当事者”へ。マツダのDX／AX・電通の未来視点とアドビが示すマーケティング変革の最前線
  10. 10
    BMWが「クルマと音声メディアの親和性」を証明。Spotify×人流データによるディーラー送客促進
  1. 1
    社員7割が常時利用！Hakuhodo DY ONE流・AI活用　「一部しか使わない」壁をどう超えたか
  2. 2
    メーカーが人生の伴走者になるには？サントリーウエルネスが実践する、アプリ継続を生む温もりあるCX
  3. 3
    連休にじっくり思考の土台を整える、「ビジネス・アイディアの本質」を学べる本・4選
  4. 4
    戦略はなぜ実行されない？「失敗70％」をひっくり返すPwCコンサルティングの実践的な設計ノウハウ
  5. 5
    戦略と実行の乖離をどう防ぐ？ NaaS市場開拓を目指すNTTドコモビジネスに学ぶ、「変革」のプロセス
  6. 6
    販売点数が昨対比大幅アップ！森永製菓「inゼリー」が実践した、データドリブンなOOH施策の全貌
  7. 7
    【総広告費40億】きぬた歯科院長が「Xで他社の看板を添削」？つい伝えたくなった持論とは
  8. 8
    おもちゃからスポーツへ。世界累計4,000万個出荷「BEYBLADE X」リブランディングの要諦
  9. 9
    広告は「生成される」時代へ。Netflix・Nike・P&Gに学ぶリアルタイムパーソナライズの最前線
  10. 10
    AI時代に見直す「信頼購買」の価値　再定義されるインフルエンサーマーケティングと効率型手法