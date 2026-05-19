【おすすめ】Google「優先ソース機能」でMarkeZineの記事が読みやすくなります

2026年5月1日、Googleが提供する「Preferred Sources（優先ソース）機能」が日本語でも利用可能になりました。

優先ソース機能は、Google検索結果の「トップニュース」欄にお気に入りのメディアやWebサイトを優先的に表示させる機能です。これを機にMarkeZineを登録していただくと、旬のITニュースやインタビュー記事にアクセスしやすくなりますので、ぜひご利用ください。

「優先ソース機能」でMarkeZineを登録するには

1. Google検索「トップニュース」欄から登録する

Google検索をした結果画面から「トップニュース」横にあるアイコン（下図参照）をクリック。「優先するソースを選択」という画面が表示されたら、入力欄に「MarkeZine」と入力します。

チェックマークを入れて登録完了です。

2. リンク先から登録する

下記のリンクをクリックし、チェックマークを入れます。その後、「結果を再読み込み」ボタンを押すことで登録が完了します。

https://www.google.com/preferences/source?q=MarkeZine

なお、MarkeZineに限らず、翔泳社が運営するWebメディアについても同様の方法で優先ソースに登録することができます。ぜひ、お試しください。