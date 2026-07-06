LINEのトークルーム内にAIエージェントを呼び出す新機能を2026年内に提供へ

LINEヤフーは、「LINE」のトークルーム内でAIエージェントを呼び出し、質問への回答やタスク管理の支援をする新機能「Agent i in chat」を発表した。同機能は2026年内の提供を予定している。

ベースとなる「Agent i」は、従来より提供していた「Yahoo! JAPAN」の「AIアシスタント」と「LINE AI」を統合した新ブランドであり、OpenAIのAPIを使用している。

「Agent i in chat」では、1：1トークやグループトーク内で「Agent i」を呼び出して質問やリクエストを行うと、AIが会話の文脈を理解して回答する。AIの回答や実行結果はトークルームに参加しているメンバー全員に共有される。

具体的には、参加メンバーごとのタスクを整理して「LINE」のノートへの登録を支援する「タスクの整理」機能、タイトルや日時を抽出しカレンダーへの登録を支援する「カレンダーへの登録」機能、共有された写真を分類し適切なタイトルを付けてアルバム作成を支援する「アルバムへの登録」機能などを予定。他にも、トークルーム内の会話を要約する「メッセージの要約」機能や食事のレシートの写真からそれぞれの支払い額を割り出す「計算」機能など、様々な機能を順次提供していく。

また、2026年6月22日からはLINEアプリのバージョン26.9.0以降で、トークリストからシームレスに同サービスへアクセスできる機能も順次提供中である。

なお、既にトークルームの「Agent i」では会話の「ムードを分析」機能、「返信を提案」機能、「話題を提案」機能、「口調を変換」機能、「誤字を修正」機能を提供している。無料ユーザーは1日3回、LYPプレミアム会員は10回、LINE AI サービス使い放題プラン会員は無制限で利用できる。

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