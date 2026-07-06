×
SHOEISHA iD

パスワードを忘れた場合はこちら

※旧SEメンバーシップ会員の方は、同じ登録情報（メールアドレス＆パスワード）でログインいただけます

  • 新規
    会員登録

ニュース

記事

イベント

用語集

新着記事一覧を見る

  • 新規会員登録

連載記事

MarkeZine Day（マーケジンデイ）は、マーケティング専門メディア「MarkeZine」が主催するイベントです。 「マーケティングの今を網羅する」をコンセプトに、拡張・複雑化している広告・マーケティング領域の最新情報を効率的にキャッチできる場所として企画・運営しています。

直近開催のイベントはこちら！

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

BtoB Synergy FORUM powered by MarkeZine & SalesZine

条件を絞り込んで検索

検索フリーワード

期間の指定

検索対象

人気検索キーワード　直近30日間でよく検索されているキーワード

SEO 新規 Twitter TwitterJapan 保険 認知 キャンペーン事例 マーケティング課題 価格 土屋典正
MarkeZineニュース

LINEのトークルーム内にAIエージェントを呼び出す新機能を2026年内に提供へ

　LINEヤフーは、「LINE」のトークルーム内でAIエージェントを呼び出し、質問への回答やタスク管理の支援をする新機能「Agent i in chat」を発表した。同機能は2026年内の提供を予定している。

　ベースとなる「Agent i」は、従来より提供していた「Yahoo! JAPAN」の「AIアシスタント」と「LINE AI」を統合した新ブランドであり、OpenAIのAPIを使用している。

　「Agent i in chat」では、1：1トークやグループトーク内で「Agent i」を呼び出して質問やリクエストを行うと、AIが会話の文脈を理解して回答する。AIの回答や実行結果はトークルームに参加しているメンバー全員に共有される。

　具体的には、参加メンバーごとのタスクを整理して「LINE」のノートへの登録を支援する「タスクの整理」機能、タイトルや日時を抽出しカレンダーへの登録を支援する「カレンダーへの登録」機能、共有された写真を分類し適切なタイトルを付けてアルバム作成を支援する「アルバムへの登録」機能などを予定。他にも、トークルーム内の会話を要約する「メッセージの要約」機能や食事のレシートの写真からそれぞれの支払い額を割り出す「計算」機能など、様々な機能を順次提供していく。

　また、2026年6月22日からはLINEアプリのバージョン26.9.0以降で、トークリストからシームレスに同サービスへアクセスできる機能も順次提供中である。

　なお、既にトークルームの「Agent i」では会話の「ムードを分析」機能、「返信を提案」機能、「話題を提案」機能、「口調を変換」機能、「誤字を修正」機能を提供している。無料ユーザーは1日3回、LYPプレミアム会員は10回、LINE AI サービス使い放題プラン会員は無制限で利用できる。

【関連記事】
「LINE」と「PayPay」のアカウント連携、2026年夏より開始　今後はポイントの統合も予定
LINEヤフー、2026年の新サービスを紹介　広告統合やAIエージェント機能など発表
LINEヤフー「Agent i」　運用業務代行とパーソナライズ接客を提供へ　マーケティングへの影響は
LINEヤフー、LINE広告とYahoo!広告のディスプレイ広告を統合　新プラットフォームを提供開始
LINE、刷新したホームタブでインフィード型広告配信を開始

この記事は参考になりましたか？

  • Facebook
  • X
  • note
関連リンク
MarkeZineニュース連載記事一覧

もっと読む

この記事の著者

MarkeZine編集部（マーケジンヘンシュウブ）

デジタルを中心とした広告／マーケティングの最新動向を発信する専門メディアの編集部です。

※プロフィールは、執筆時点、または直近の記事の寄稿時点での内容です

この著者の最近の執筆記事

この記事は参考になりましたか？

この記事をシェア

MarkeZine（マーケジン）
2026/07/06 12:30 https://markezine.jp/news/detail/77116

Special Contents

PR

Job Board

PR


イベント

新規会員登録無料のご案内

  • ・全ての過去記事が閲覧できます
  • ・会員限定メルマガを受信できます

メールバックナンバー

アクセスランキング

アクセスランキング

  1. 1
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速
  2. 2
    売上総利益411倍！急成長アプリ「カウシェ」はなぜ、“迅速で納得感ある意思決定”ができるのか
  3. 3
    2026年上半期に話題になったOOH　傾向は“むず痒さ・没入感・推し活”
  4. 4
    文脈も接点もマルチ化へ──ベクトル副社長・吉柳氏が語るPRの20年と、AIに選ばれるブランドの条件
  5. 5
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  6. 6
    グランプリは花王！YouTube Works Awards Japan 2026の受賞作品を一挙紹介
  7. 7
    「聴く時代」の広告に向き合えているか。電通デジタルとSpotifyが語る、運用型音声広告の真価
  8. 8
    サーチリフト2倍を実現！W杯前のサッカーファンの熱量を成果に変えたNURO 光×DAZNの施策
  9. 9
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  10. 10
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  1. 1
    富裕層とは違う“動くお金”　市場を動かす「パワーファミリー」の消費構造とは
  2. 2
    指名検索CV数215％に増加、「知っているのに選ばれない」を超えるミドルファネルの本質
  3. 3
    セブン-イレブン、電通、CAがリテールメディア新会社を設立　2030年新規事業収益200億円へ
  4. 4
    「中にファンがいる」と思われたら勝ち　timelesz×チャージスポットに学ぶタレント起用施策の要諦
  5. 5
    Meta広告のトップランナー集結！Planner of the Year受賞者に活用ノウハウを聞く
  6. 6
    西口一希氏と振り返る、マーケティングの20年。「WHOとWHATの距離が近づく」時代の乗り越え方
  7. 7
    2006-2026：電通「日本の広告費」から読み解く過去20年の変化、広告の拡張と本質
  8. 8
    広告接触者の17％が実購買に。アサヒビールがSpotifyと実現した音楽体験連動型ファンダムマーケ
  9. 9
    花王「SOFINA」が新ブランドを発表──"メリハリ投資"のインサイトを起点に新・中価格帯市場を開拓
  10. 10
    注目高まるJビューティは追い風なるか。国内過去最高シェアの花王「キュレル」がグローバル展開を加速