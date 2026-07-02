電通、TVerと連携し広告枠単位でCMのブランド効果を測定する「TVey Agent（β版）」を提供

電通はTVerと連携し、テレビ番組やTVCMが視聴された履歴である視聴データを活用した地上波TVCMのブランド効果測定ソリューション「TVey（ティーベイ） Agent（β版）」の提供を開始した。

同ソリューションでは、TVer IDと在京5局の地上波視聴データを蓄積・管理している「TVerリンク」の仕組みにより蓄積された地上波視聴データを使い、実際のテレビ視聴に基づくブランドリフト調査や比較分析が可能となる。番組や広告枠ごとのブランド認知や好意への寄与を可視化することで、広告枠ごとの価値や特性を明らかにできる。分析プロセスは、メディアプランニングに関する専門知識を学習したAIエージェントとの対話で実行する形だ。

さらに同ソリューションでは、地上波TVCMの実視聴データに加え、TVer広告やTVer番組の視聴データ、調査結果をTVer IDで統合した分析の提供も予定。分析結果を基にした広告配信セグメントの生成も、今後提供していく。

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