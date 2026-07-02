「LINE」と「PayPay」のアカウント連携、2026年夏より開始　今後はポイントの統合も予定

LINEヤフーとPayPayは、2026年夏以降に「LINE」と「PayPay」のアカウント連携を開始する。

これにより、LINEユーザーはPayPayアプリを介さず、LINE上のトーク上で「PayPay残高」の送金や「グループ支払い」の機能による割り勘ができるように。またPayPayアプリ上では、ユーザーの設定によりLINEの友だちの表示が可能となるため、スムーズにLINEの友だちへPayPay残高を送ることができる。

加えて、LINE上のWebアプリケーション「LINEミニアプリ」版のPayPayも提供予定。PayPayを利用していないLINEユーザーは、PayPayアプリを介さずLINE上でPayPayアカウントを登録できるようになる。LINEミニアプリ版のPayPayでは、PayPay残高や保有している「PayPayポイント」の確認をはじめ、「送る・受け取る」機能、取引履歴の確認、ATMからのチャージなどの機能をLINEアプリ内で利用できる。

今後は、「LINEポイント」とPayPayポイントの統合も予定しており、アカウント連携によってLINEポイントは有効期限のないPayPayポイントへ自動移行される。LINE上のECサービスでの買い物にもPayPayポイントが付与される。

連携による各種機能の提供やポイントの統合は、アカウント連携開始以降で順次実施となる。

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